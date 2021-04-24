Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно

Дружина голови Луцької районної ради, депутатапродає їхній будинок, автівку та деяке інше майно. Відповідні оголошення вона розмістила на сайті сервісу оголошень «OLX.ua».Нагадаємо, 13 травня інформаційний простір Волині сколихнуло відео, у якому голова райради повідомив про рішення. Він запевняє, що протягом 8 місяців на нього тиснули, погрожували вчиненням провокацій тощо. Утім не називає ні причин, ні конкретних імен.Натомість, як повідомилиу пресслужбі Луцької районної ради, Олександр Омельчук виїхав за кордон у відрядження, з якого так і не повернувся.У той же день, коли голова райради зробив заяву про складання повноважень та виїзд за кордон (13 травня), його дружина опублікувала на «OLX.ua» оголошення про продаж їхнього будинку у селі Прилуцьке на 245 квадратних метрів, а також електромобіля Chery EQ5.Оголошення виставлені від користувача «omelchyktania jmail.com». Але номер, який вказаний в оголошеннях на сайті, – це телефон дружини Олександра Омельчука Ольги.Отож, двоповерховий будинок Омельчуки сподіваються продати за 350 тисяч доларів.У описі до «товару» зазначають, що продають його разом з ділянкою 14 «соток» і садом. Будинок, мовляв, «повністю укомплектований (з меблям, технікою, садова техніка) індивідуальне опалення, своя скважина, також на території окреме приміщення- баня, та гараж на два автомобілі».«Ремонт в стилі барокко, 2 санвузли,4 спальні великий зал, кухня, вітальна. Окреме приміщення баня 140м.кв.,2 поверхи і підвал. 2 поверх бані -більярд, теніс, аерохокей. Окремим приміщенням іде 2 поверховий гараж на 2 машини ,на другому поверсі горищеНа території викладено бруківкою, зелена трава, грунт чорнозем, фруктові дерева, бесідка з зоною для барбекю, спортивний майданчик з невеликим полем для футболу( 3 сотки)», – йдеться також в оголошенні на сайті «OLX.ua».Автівку ж 2020 року випуску Ольга Омельчук має намір продати за 29 500 доларів.Окрім того, на сайті цього сервісу є оголошення від дружини Омельчука про продаж снігоприбиральної машини (від 16 травня), миючого пилососа (від 12 травня) та натуральної дублянки (від 10 травня). Було також оголошення про продаж пальта зі штучного хутра (від 10 травня). Але, поки ми писали цю публікацію, його, ймовірно вже продали.Додамо також, що із власних джерел виданню ВолиньPost (ця інформація, щоправда, наразі потребує підтвердження) відомо про оформлення подружжям Омельчуків канадської візи. Окрім того, видання має інформацію про фігурування Олександра Омельчука у кримінальному провадженні через зникнення з балансу райради великої кількості пального. За нашими даними, дружині Омельчука (яка поки перебуває в Україні) вже вручили повідомлення про підозру щодо чоловіка (законодавство передбачає такий механізм вручення під розписку). Цю інформацію поки не коментують у правоохоронних органах.Нагадаємо, ранішевідповідало на. Зокрема, ми розповідали про те, за яких умов він зможе законно скласти повноваження голови, чи надходила у райраду написана його рукою заява про складання повноважень, хто наразі виконує обов’язки голови райради тощо.