Білоруського опозиціонера Романа Протасевича помилували

Романа Протасевича, засудженого до восьми років в'язниці, помилували у Білорусі.



Про це пише



На початку травня Мінський облсуд виніс йому вирок та засудив за «змову для захоплення влади».



«Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина», – сказав Роман Протасевич журналістам.



Протасевич – єдиний фігурант справи, якого затримали та судили очно. Засновнику Nexta Степану Путілу та колишній редакторці Яні Рудиці суд заочно дав 20 та 19 років колонії відповідно.



Білоруське слідство заявило, що троє фігурантів з 2020 року «виконуючи загальний план змови з метою захоплення державної влади в Білорусі неконституційним шляхом», публікували в телеграм-каналах Nexta та «Білорусь головного мозку» «інформаційні матеріали, які мають деструктивні цілі». Крім того, їх звинуватили у закликах «протестно налаштованих громадян здійснювати акти тероризму».



Протасевича та його дівчину, росіянку Софію Сапегу затримали ще у травні 2021 в Мінську. Цьому передувала вимушена посадка літака Ryanair, екіпаж якого отримав неправдиве повідомлення про замінування.



У травні минулого року білоруський суд засудив росіянку Сапегу до шести років колонії суворого режиму за статтею про розпалювання ненависті.



Водночас Протасевича звинувачували за 11 статтями Кримінального кодексу Білорусі, серед яких розпалювання соціальної ворожнечі, організація масових заворушень, створення та керівництво екстремістським формуванням, дискредитація Республіки Білорусь та інші.



Нагадаємо, на державному телебаченні Білорусі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексредактора білоруського опозиційного каналу Nexta, засудженого до восьми років в'язниці, помилували у Білорусі.Про це пише Белта На початку травня Мінський облсуд виніс йому вирок та засудив за «змову для захоплення влади».«Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина», – сказав Роман Протасевич журналістам.Протасевич – єдиний фігурант справи, якого затримали та судили очно. Засновнику Nextaта колишній редакторцісуд заочно дав 20 та 19 років колонії відповідно.Білоруське слідство заявило, що троє фігурантів з 2020 року «виконуючи загальний план змови з метою захоплення державної влади в Білорусі неконституційним шляхом», публікували в телеграм-каналах Nexta та «Білорусь головного мозку» «інформаційні матеріали, які мають деструктивні цілі». Крім того, їх звинуватили у закликах «протестно налаштованих громадян здійснювати акти тероризму».Протасевича та його дівчину, росіянкузатримали ще у травні 2021 в Мінську. Цьому передувала вимушена посадка літака Ryanair, екіпаж якого отримав неправдиве повідомлення про замінування.У травні минулого року білоруський суд засудив росіянку Сапегу до шести років колонії суворого режиму за статтею про розпалювання ненависті.Водночас Протасевича звинувачували за 11 статтями Кримінального кодексу Білорусі, серед яких розпалювання соціальної ворожнечі, організація масових заворушень, створення та керівництво екстремістським формуванням, дискредитація Республіки Білорусь та інші.Нагадаємо, на державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".

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