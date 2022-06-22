На Волині арештували чоловіка, який тероризував колишню дружину

На Волині арештували 56-річного жителя Ковеля, який, попри рішення суду, продовжив тероризувати колишню дружину.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.«Згідно з рішенням Ковельського міськрайонного суду чоловіку, який уже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, було заборонено шість місяців наближатися до місця проживання колишньої дружини», - йдеться у дописі.Проте чоловік і надалі навідувався до оселі, лаявся та вчиняв сварки, відтак жінка була змушена була повідомити про це правоохоронців.Суд визнав волинянина винуватим в умисному невиконанні обмежувального припису та призначив йому покарання у виді двох місяців арешту.