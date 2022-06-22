На Волині арештували чоловіка, який тероризував колишню дружину

На Волині арештували чоловіка, який тероризував колишню дружину
На Волині арештували 56-річного жителя Ковеля, який, попри рішення суду, продовжив тероризувати колишню дружину.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

«Згідно з рішенням Ковельського міськрайонного суду чоловіку, який уже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, було заборонено шість місяців наближатися до місця проживання колишньої дружини», - йдеться у дописі.

Проте чоловік і надалі навідувався до оселі, лаявся та вчиняв сварки, відтак жінка була змушена була повідомити про це правоохоронців.

Суд визнав волинянина винуватим в умисному невиконанні обмежувального припису та призначив йому покарання у виді двох місяців арешту.

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Теги: арешт, суд, знущання
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