На Волині жителя Житомирщини судитимуть за наркозлочини

На Волині жителя Житомирщини судитимуть за наркозлочини
74 факти незаконних дій із психотропами: жителя Житомирщини на Волині судитимуть за наркозлочини.

Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним жителем Житомирської області неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

Чоловіка, якого на його рідній Житомирщині також судять за вчинення наркозлочинів, на Волині обвинувачують у розповсюдженні психотропу PVP через систему «закладок».

Правоохоронці у вересні 2022 року встановили 74 факти розміщення ним згортків із PVP у Ковелі.

Чоловік перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.

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Теги: Наркозлочини, Волинь, суд
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