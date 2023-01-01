На Волині жителя Житомирщини судитимуть за наркозлочини

74 факти незаконних дій із психотропами: жителя Житомирщини на Волині судитимуть за наркозлочини.Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним жителем Житомирської області неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини.Чоловіка, якого на його рідній Житомирщині також судять за вчинення наркозлочинів, на Волині обвинувачують у розповсюдженні психотропу PVP через систему «закладок».Правоохоронці у вересні 2022 року встановили 74 факти розміщення ним згортків із PVP у Ковелі.Чоловік перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.