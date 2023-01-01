В «Устилузі» затримали водія, який намагався провезти наркотики в повітряному фільтрі буса. ФОТО

Службовий пес Волинської митниці Бруно допоміг виявити та припинити спробу контрабанди наркотичних засобів. Кінологічна команда працювала у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Устилуг-Зосін".Про це повідомили на Волинській митниці.Бруно звернув особливу увагу на опель "Віваро", яким громадянин України "зеленим коридором" виїжджав за кордон. Тож автівка була направлена на повний митний огляд. В його результаті під капотом, в ніші під повітряним фільтром, митники виявили речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, схожу на наркотичний засіб "канабіс". Речовина була загорнута в армований скотч. Але це не приспало пильність Бруно.Як належить у таких випадках, речовину скерували на експертизу, а до правоохоронців надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Попередня кваліфікація визначена за ознаками ст. 305 Кримінального Кодексу. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.