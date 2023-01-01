В «Устилузі» затримали водія, який намагався провезти наркотики в повітряному фільтрі буса. ФОТО

В «Устилузі» затримали водія, який намагався провезти наркотики в повітряному фільтрі буса. ФОТО
Службовий пес Волинської митниці Бруно допоміг виявити та припинити спробу контрабанди наркотичних засобів. Кінологічна команда працювала у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Устилуг-Зосін".

Про це повідомили на Волинській митниці.

Бруно звернув особливу увагу на опель "Віваро", яким громадянин України "зеленим коридором" виїжджав за кордон. Тож автівка була направлена на повний митний огляд. В його результаті під капотом, в ніші під повітряним фільтром, митники виявили речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, схожу на наркотичний засіб "канабіс". Речовина була загорнута в армований скотч. Але це не приспало пильність Бруно.
В «Устилузі» затримали водія, який намагався провезти наркотики в повітряному фільтрі буса. ФОТО

Як належить у таких випадках, речовину скерували на експертизу, а до правоохоронців надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Попередня кваліфікація визначена за ознаками ст. 305 Кримінального Кодексу. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
В «Устилузі» затримали водія, який намагався провезти наркотики в повітряному фільтрі буса. ФОТО
В «Устилузі» затримали водія, який намагався провезти наркотики в повітряному фільтрі буса. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Устилуг, наркотики, водій, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Буданов звернувся до російських солдатів і закликав їх здаватися в полон, тому що «буде ще гірше»
Сьогодні, 15:33
На Волині жителя Житомирщини судитимуть за наркозлочини
Сьогодні, 15:10
В «Устилузі» затримали водія, який намагався провезти наркотики в повітряному фільтрі буса. ФОТО
Сьогодні, 15:00
На Волині арештували чоловіка, який тероризував колишню дружину
Сьогодні, 14:45
У ДТП на Рівненщині загинув волонтер з Волині, який кілька місяців тому повернувся з полону
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
В «Устилузі» чоловік намагався підкупити інспектора, аби потрапити за кордон В «Устилузі» чоловік намагався підкупити інспектора, аби потрапити за кордон
10 травень, 14:40
Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО Через волинський кордон водійка намагалась провезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків. ФОТО
15 лютий, 09:20
В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики у поляка. ФОТО В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики у поляка. ФОТО
13 лютий, 11:16
В «Устилузі» жінка намагалася за 1 800 доларів «купити» виїзд за кордон для свого чоловіка В «Устилузі» жінка намагалася за 1 800 доларів «купити» виїзд за кордон для свого чоловіка
25 січень, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку патрульні допомогли 83-річній бабусі, яка заблукала
Сьогодні, 15:55
 0
«Пам'яті про нього не буде кінця». У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Юрієм Юхимюком
Сьогодні, 15:43
 0
Буданов звернувся до російських солдатів і закликав їх здаватися в полон, тому що «буде ще гірше»
Сьогодні, 15:33
 0
На Волині жителя Житомирщини судитимуть за наркозлочини
Сьогодні, 15:10
 0
В «Устилузі» затримали водія, який намагався провезти наркотики в повітряному фільтрі буса. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8