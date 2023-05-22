Буданов звернувся до російських солдатів і закликав їх здаватися в полон, тому що «буде ще гірше»

Буданов звернувся до російських солдатів і закликав їх здаватися в полон, тому що «буде ще гірше»
Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців і закликав їх здаватися в полон, тому що "буде ще гірше".

Про це йдеться у його зверненні, пише Українська правда.

"Уже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити в м'ясних штурмах і розбитих окопах - буде ще гірше. У вас є вибір - померти або врятувати своє життя", - сказав Буданов.

Буданов розповів, що потрібно робити російським військовим, щоб вижити. Зокрема, про проєкт "Хочу жити", який допомагає військовослужбовцям рф.

Він повідомляє, що українські спецпідрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту: "Тепер вони в безпеці, живуть у нормальних умовах, під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста, із триразовим харчуванням, можливістю дзвонити додому й отримувати посилки".

Буданов додав, що всі, хто здався в полон за проєктом "Хочу жити", оформляються, як такі, що потрапили в полон у бою, тому в росії їм продовжують нараховувати "бойові" і зарплату.

"У них також є вибір - пересидіти війну і повернутися додому, після її завершення, або не повертатися в російську федерацію взагалі.

Ви можете закінчити війну вже зараз. Не потрібно чекати, поки вас уб'ють або важко поранять. Звертайтеся до проєкту "Хочу жити", і ми допоможемо витягнути вас із "м'ясорубки", що насувається"", - наголосив Буданов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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