У Луцьку патрульні допомогли 83-річній бабусі, яка заблукала
Сьогодні, 15:55
Літня жінка заблукала у Луцьку: патрульні доправили її додому.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями до поліцейських звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що помітив на вулиці Гулака Артемовського розгублену та дезорієнтовану літню жінку.
Патрульні одразу ж прибули за вказаною адресою та побачили схвильовану бабусю. Вона розповіла, що не знає, як потрапити додому, але вказала, де проживає. Поліцейські запросили її проїхати на службовому автомобілі додому. Проте, коли прибули за вказаною адресою та поспілкувалися із сусідами, то з’ясували, що 83-річна жінка має проблеми зі здоров’ям й наразі мешкає в іншому кварталі міста разом із внуком. Інспектори перетелефонували чоловіку за номером, який надали сусіди, та відвезли бабусю до місця проживання, де на неї вже чекав онук.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями до поліцейських звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що помітив на вулиці Гулака Артемовського розгублену та дезорієнтовану літню жінку.
Патрульні одразу ж прибули за вказаною адресою та побачили схвильовану бабусю. Вона розповіла, що не знає, як потрапити додому, але вказала, де проживає. Поліцейські запросили її проїхати на службовому автомобілі додому. Проте, коли прибули за вказаною адресою та поспілкувалися із сусідами, то з’ясували, що 83-річна жінка має проблеми зі здоров’ям й наразі мешкає в іншому кварталі міста разом із внуком. Інспектори перетелефонували чоловіку за номером, який надали сусіди, та відвезли бабусю до місця проживання, де на неї вже чекав онук.
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