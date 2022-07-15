У Луцьку вшанували волинських бійців, які загинули дев'ять років тому під Волновахою

У Луцьку вшанували волинських бійців, які загинули дев'ять років тому під Волновахою
22 травня 2014 року, неподалік Волновахи, що на Донеччині, проросійські бойовики підступно напали на блокпост одного із підрозділів сил АТО. Тоді загинуло 18 українських воїнів, серед яких – 10 волинян.

Волинь пам’ятає своїх Героїв, пише на своєму телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Це майор Леонід Полінкевич, старший сержант Олександр Артемук, молодший сержант Дмитро Йовзик, солдати Володимир Зарадюк, Віталій Махновець, Володимир Прокопчук, Микола Бондарук, Віталій Ліщук, Михайло Грицюк та Павло Попов.

"Сьогодні біля фотостенду «Загинули за єдність України» вшанували пам'ять усіх військових, які загинули за територіальну цілісність нашої держави.

На жаль, ніхто не може повернути дружині – чоловіка, матері – сина, дочці – батька… Вони навіки залишаються в наших серцях. Кожен з нас повинен пам’ятати, якою ціною нам дається незалежність", - наголосив Юрій Погуляйко.
У Луцьку вшанували волинських бійців, які загинули дев'ять років тому під Волновахою
У Луцьку вшанували волинських бійців, які загинули дев'ять років тому під Волновахою
У Луцьку вшанували волинських бійців, які загинули дев'ять років тому під Волновахою
У Луцьку вшанували волинських бійців, які загинули дев'ять років тому під Волновахою

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Теги: Волинь, Волноваха, бійці
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