На Волині — ДТП на залізничній колії: травмувалася 9-річна дівчинка
Сьогодні, 16:35
У понеділок, 22 травня, у Нововолинську на вулиці Шахтарській трапилася ДТП на залізничній колії. Наразі рух ускладнений.
З дрезиною зіткнувся автомобіль «Мерседес Віто».
Як повідомляє поліція у коментарі для ВСН попередньо відомо, що травмувалася дівчинка 9-років – пасажирка буса. На місці працює слідчо-оперативна група.
Вирішуватиметься питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань.
Подробиці згодом.
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З дрезиною зіткнувся автомобіль «Мерседес Віто».
Як повідомляє поліція у коментарі для ВСН попередньо відомо, що травмувалася дівчинка 9-років – пасажирка буса. На місці працює слідчо-оперативна група.
Вирішуватиметься питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань.
Подробиці згодом.
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