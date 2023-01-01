На Волині — ДТП на залізничній колії: травмувалася 9-річна дівчинка





З дрезиною зіткнувся автомобіль «Мерседес Віто».



Як повідомляє поліція у коментарі для



Вирішуватиметься питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань.



Подробиці згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 22 травня, у Нововолинську на вулиці Шахтарській трапилася ДТП на залізничній колії. Наразі рух ускладнений.З дрезиною зіткнувся автомобіль «Мерседес Віто».Як повідомляє поліція у коментарі для ВСН попередньо відомо, що травмувалася дівчинка 9-років – пасажирка буса. На місці працює слідчо-оперативна група.Вирішуватиметься питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань.Подробиці згодом.

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