Лучанин підпалив суху траву, впорядковуючи земельну ділянку: згоріло два гектари поля

Лучанин підпалив суху траву, впорядковуючи земельну ділянку: згоріло два гектари поля
Особу, причетну до спалювання посуші в селі Оздів Луцького району, встановлено. Чоловік притягнений до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Пожежа, що трапилась близько полудня 20 травня у селі Оздів Луцького району, охопила 2 гектари, над її приборканням працювали 16 рятувальників, залучені 4 пожежні автомобілі.

Інспектори Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області встановили: до виникнення цієї пожежі причетний лучанин, 1964 року народження. Чоловік підпалив суху рослинність, впорядковуючи власну земельну ділянку. Коли вогонь набув неочікуваних розмірів, спробував його загасити самотужки, але після марних зусиль викликав рятувальників.

Як уже відомо, горіння ліквідували рятувальники 1 та 2 ДПРЧ м. Луцька. Крім того, вони запобігли перекиданню полум’я на значні площу очерету й сухої трави вздовж русла річки Чорногузки.
Згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення чоловік сплатив штраф у розмірі 3060 грн.
Лучанин підпалив суху траву, впорядковуючи земельну ділянку: згоріло два гектари поля


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Теги: Лучанин, трава, рятувальники
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