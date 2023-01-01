ГУР підтвердило, що російські добровольці проводять операцію на території Бєлгородської області





Про це Андрій Юсов.



Він наголосив, що події на Бєлгородщині та інших прикордонних територіях — наслідок повномасштабного вторгнення та агресивної війни путінської росії проти України.



«Відповідальність за ці події взяли на себе громадяни рф, а саме сили РДК і легіону “Свобода росии”. Я думаю, що ми всі лише можемо привітати рішучі дії опозиційно налаштованих громадян рф, які готові до збройної боротьби зі злочинним режимом володимира путіна, що захопив владу в росії», — зазначив Юсов.



За його словами, операція російських партизанів сприятиме створенню демілітаризованої зони — «певної зони безпеки у прикордонних регіонах росії, які межують з Україною».



«Саме звідти останнім часом посилились обстріли прикордонних регіонів України, що спричиняє значні пошкодження цивільної інфраструктури і, на жаль, жертви серед мирного населення», — пояснив представник ГУР Міноборони.



Він додав, що після перемоги Україна наполягатиме на продовженні існування цієї демілітаризованої зони безпеки.



За словами Юсова, кількість громадян рф, які готові до звільнення своєї країни від цієї незаконної влади, зростає.



Зранку 22 травня бійці «російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода росії», які воюють на боці України, заявили про «початок звільнення росії» від путінського режиму.



Бійці РДК також опублікували три відео, на яких показали, що вони стоять біля в’їзних знаків населених пунктів Любимівка, Безлюдівка й Чуровичі Брянської та Бєлгородської областей рф.



Водночас губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що на територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група Збройних сил України.



Згодом російські добровольці заявили, що повністю звільнили село Козинка у Бєлгородській області й розпочали штурм міста Грайворон. За даними добровольців, вони також пройшли населений пункт Гора-Подол.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що російські добровольці проводять операцію в Бєлгородській області рф.Про це Громадському заявив представник ГУР МіноборониВін наголосив, що події на Бєлгородщині та інших прикордонних територіях — наслідок повномасштабного вторгнення та агресивної війни путінської росії проти України.«Відповідальність за ці події взяли на себе громадяни рф, а саме сили РДК і легіону “Свобода росии”. Я думаю, що ми всі лише можемо привітати рішучі дії опозиційно налаштованих громадян рф, які готові до збройної боротьби зі злочинним режимом володимира путіна, що захопив владу в росії», — зазначив Юсов.За його словами, операція російських партизанів сприятиме створенню демілітаризованої зони — «певної зони безпеки у прикордонних регіонах росії, які межують з Україною».«Саме звідти останнім часом посилились обстріли прикордонних регіонів України, що спричиняє значні пошкодження цивільної інфраструктури і, на жаль, жертви серед мирного населення», — пояснив представник ГУР Міноборони.Він додав, що після перемоги Україна наполягатиме на продовженні існування цієї демілітаризованої зони безпеки.За словами Юсова, кількість громадян рф, які готові до звільнення своєї країни від цієї незаконної влади, зростає.Зранку 22 травня бійці «російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода росії», які воюють на боці України, заявили про «початок звільнення росії» від путінського режиму.Бійці РДК також опублікували три відео, на яких показали, що вони стоять біля в’їзних знаків населених пунктів Любимівка, Безлюдівка й Чуровичі Брянської та Бєлгородської областей рф.Водночас губернатор Бєлгородської областіповідомив, що на територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група Збройних сил України.Згодом російські добровольці заявили, що повністю звільнили село Козинка у Бєлгородській області й розпочали штурм міста Грайворон. За даними добровольців, вони також пройшли населений пункт Гора-Подол.Нагадаємо, що парламентська асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію