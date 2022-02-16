На Волині працівниця військкомату «погоріла» на хабарі

На Волині працівниця військкомату «погоріла» на хабарі
На Волині працівницю військкомату зловили на хабарі в 600 доларів. За ці гроші підозрювана безперешкодно видала чоловіку призовного віку тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та обіцяла сприяти йому в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Так, повідомили про підозру головній спеціалістці одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням (ч.3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, за 600 доларів США підозрювана безперешкодно видала чоловіку призовного віку тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та обіцяла сприяти йому в ухиленні від мобілізації.

Затримали головну спеціалістку «на гарячому» – під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

На цей час їй обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а також на 2 місяці відсторонено від посади.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: хабар, працівниця військкомату, арешт
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