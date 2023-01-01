Голову Луцької райради оголосили в розшук





Як стало відомо виданню Олександра Омельчука, який нещодавно втік за кордон.



У ГУ Нацполіції Волині виданню повідомили, що правоохоронці наразі розслідують кримінальне провадження щодо службових осіб Луцької районної ради.



Йдеться про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення документа про закордонне відрядження. Сума збитків сягає близько 350 тисяч гривень, досудове розслідування у справі триває.



Уже вручено повідомлення про підозру одному з співробітників Луцької районної ради за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення неправдивого офіційного документа).



Підозра вручена дружині, оскільки сам фігурант відсутній в країні.



Наразі він оголошений в розшук. Власні джерела видання підтверджують, що йдеться про Олександра Омельчука.



Нагадаємо, дружина голови Луцької районної ради, депутата Олександра Омельчука Ольга

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція оголосила в розшук одного з працівників Луцької райради у справі про розтрату і привласнення майна.Як стало відомо виданню ВСН з власних джерел, ідеться про голову Луцької райради, який нещодавно втік за кордон.У ГУ Нацполіції Волині виданню повідомили, що правоохоронці наразі розслідують кримінальне провадження щодо службових осіб Луцької районної ради.Йдеться про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення документа про закордонне відрядження. Сума збитків сягає близько 350 тисяч гривень, досудове розслідування у справі триває.Уже вручено повідомлення про підозру одному з співробітників Луцької районної ради за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення неправдивого офіційного документа).Підозра вручена дружині, оскільки сам фігурант відсутній в країні.Наразі він оголошений в розшук. Власні джерела видання підтверджують, що йдеться про Олександра Омельчука.Нагадаємо, дружина голови Луцької районної ради, депутата Олександра Омельчука Ольга продає їхній будинок, автівку та деяке інше майно. Відповідні оголошення вона розмістила на сайті сервісу оголошень «OLX.ua».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію