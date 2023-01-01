Яка ситуація на усіх напрямках фронту станом на вечір 22 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо повної окупації України. Ворог цинічно продовжує застосовувати тактику терору.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Цієї доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного та авіаційного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України.Загалом протягом доби противник завдав 21 ракетного удару по містам Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини із застосуванням 4 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками), 5 крилатих ракет Х-22, 2 балістичних ракет “Іскандер-М” та 5 зенітних керованих ракет С-300 та 4 інших (тип встановлюється).Крім того, ворог завдав 42 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. За уточненою інформацією 21 із 21 було знищено нашими захисниками. Також окупанти здійснил близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є пораненні серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.Загалом, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області; Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка Сумської області, а також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.На Куп’янському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе Донецької області.На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Окупанти завдали авіаударів поблизу Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новокалинового та Водяного. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Окрім того, ворожих обстрілів зазнало село Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви. Здійснив артобстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Бургунка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах.Нашими захисниками протягом доби було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальних БпЛА.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію противника.