На Волині – карантин через американського білого метелика





Про це



Як повідомляється, це надзвичайно агресивний шкідник, не зважаючи на зовнішню красу. Комаха розвивається у двох поколіннях: перше з’являється у травні, друге у середині липня – на початку серпня, та пошкоджує більше 250 видів культур.



«Виліт метеликів навесні відбувається не дружно, розтягуючись іноді до місяця, перші з’являються наприкінці квітня — на початку травня. Тривалість їх життя — 6 – 14 діб. Вони ведуть сутінковий спосіб життя. Самки відкладають яйця на верхній і нижній бік листків та на трав’яну рослинність групами по 300 – 500 яєць, укриваючи кладку тонким прозорим пушком. Плодючість — 1200 – 1500 яєць. Ембріональний розвиток триває 5 – 10 діб. Відроджені гусениці скелетують листок, пізніше з’їдають його цілком, залишаючи тільки грубі жилки. До третього й четвертого віків ведуть спільний спосіб життя, обплітаючи павутиною листя. Починаючи з п’ятого віку, розповзаються і переходять до одиночного способу життя. Активні вночі й на світанку, вдень сидять на нижньому боці листка», – йдеться у дописі.



«З метою виявлення американського білого метелика державні фітосанітарні інспектори щороку проводять обстеження території області. Здійснюється ревізія старих вогнищ, на територіях, де запроваджено карантинний режим. Нині обстеження на виявлення нових вогнищ американського білого метелика тривають.

Відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері карантину рослин щодо знищення американського білого метелика покладатися на землевласників та землекористувачів на території яких виявлено карантинного шкідника. Згідно ст. 12, ст. 47 Закону України «Про карантин рослин», – пишуть експерти.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області на території 44 населених пунктів загальною площею понад 44306 га запроваджено карантинний режим по американському білому метелику.Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.Як повідомляється, це надзвичайно агресивний шкідник, не зважаючи на зовнішню красу. Комаха розвивається у двох поколіннях: перше з’являється у травні, друге у середині липня – на початку серпня, та пошкоджує більше 250 видів культур.«Виліт метеликів навесні відбувається не дружно, розтягуючись іноді до місяця, перші з’являються наприкінці квітня — на початку травня. Тривалість їх життя — 6 – 14 діб. Вони ведуть сутінковий спосіб життя. Самки відкладають яйця на верхній і нижній бік листків та на трав’яну рослинність групами по 300 – 500 яєць, укриваючи кладку тонким прозорим пушком. Плодючість — 1200 – 1500 яєць. Ембріональний розвиток триває 5 – 10 діб. Відроджені гусениці скелетують листок, пізніше з’їдають його цілком, залишаючи тільки грубі жилки. До третього й четвертого віків ведуть спільний спосіб життя, обплітаючи павутиною листя. Починаючи з п’ятого віку, розповзаються і переходять до одиночного способу життя. Активні вночі й на світанку, вдень сидять на нижньому боці листка», – йдеться у дописі.«З метою виявлення американського білого метелика державні фітосанітарні інспектори щороку проводять обстеження території області. Здійснюється ревізія старих вогнищ, на територіях, де запроваджено карантинний режим. Нині обстеження на виявлення нових вогнищ американського білого метелика тривають.Відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері карантину рослин щодо знищення американського білого метелика покладатися на землевласників та землекористувачів на території яких виявлено карантинного шкідника. Згідно ст. 12, ст. 47 Закону України «Про карантин рослин», – пишуть експерти.

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