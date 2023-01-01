Через важке поранення, отримане на Донеччині, помер воїн з Волині Анатолій Савчук

Через важке поранення, отримане на Донеччині, помер воїн з Волині Анатолій Савчук
Любешівську територіальну громаду сколихнула трагічна новина - захищаючи територіальну цілісність та незалежність України на Донеччині віддав життя земляк-військовослужбовець.

Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.

21 травня 2023 року, внаслідок отриманого 17 квітня на Донеччині поранення, помер солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Савчук Анатолій Віталійович, 1993 року народження, із с. Заріка.


Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна-Героя.

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Теги: Волинь, смерть, війна, поранення, Заріка, Любешів
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