Через важке поранення, отримане на Донеччині, помер воїн з Волині Анатолій Савчук
Сьогодні, 19:21
Любешівську територіальну громаду сколихнула трагічна новина - захищаючи територіальну цілісність та незалежність України на Донеччині віддав життя земляк-військовослужбовець.
Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.
21 травня 2023 року, внаслідок отриманого 17 квітня на Донеччині поранення, помер солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Савчук Анатолій Віталійович, 1993 року народження, із с. Заріка.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна-Героя.
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Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.
21 травня 2023 року, внаслідок отриманого 17 квітня на Донеччині поранення, помер солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Савчук Анатолій Віталійович, 1993 року народження, із с. Заріка.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна-Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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