Через важке поранення, отримане на Донеччині, помер воїн з Волині Анатолій Савчук





Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.



21 травня 2023 року, внаслідок отриманого 17 квітня на Донеччині поранення, помер солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Савчук Анатолій Віталійович, 1993 року народження, із с. Заріка.





Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна-Героя.

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