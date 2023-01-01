Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 23 травня

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 23 травня
У вівторок, 23 травня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря вночі буде сягати 8-10° тепла, а вдень – 20-22° тепла.

На Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Вночі в області температура становитиме 6-11° тепла, а вдень – 18-23° тепла.

Народний прогноз погоди: День апостола Симона Зилота. У народі цей день називався Семик. Чому така назва, невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати у цей день на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. 23 травня ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Наші пращури помітили, що холодний день на Симона обіцяє хороший врожай зернових культур.

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Теги: погода, Луцьк
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