Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 23 травня

У вівторок, 23 травня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря вночі буде сягати 8-10° тепла, а вдень – 20-22° тепла.На Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Вночі в області температура становитиме 6-11° тепла, а вдень – 18-23° тепла.День апостола Симона Зилота. У народі цей день називався Семик. Чому така назва, невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати у цей день на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. 23 травня ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Наші пращури помітили, що холодний день на Симона обіцяє хороший врожай зернових культур.