Від поранень помер військовий з Волині Сергій Занюк, який захищав Бахмут

Російсько-українська війна забрала життя військовослужбовця з Волині. Воїн помер у лікарні.Про це повідомляють у 4 відділі Ковельського РТЦК та СПВ.Сповіщення із військової частини А 1962 про те, що від важкого поранення у лікарні помер боєць 60- окремої механізованої бригади, надійшло 22 травня.Під час виконання бойового завдання 17 травня 2023 року в м. Бахмут Донецької області Сергій отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати воїна не вдалося, він помер 22.05.2023 року о 04.30 год. у реанімаційному відділенні КП "Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мєчнікова".Сергій родом з с.Залісся Шацької громади Ковельського району. Герой, який відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України, був призваний на військову службу під час мобілізації 21 березня 2022 року. У захисника залишилась мама, дві сестри та брат.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам через непоправну втрату.