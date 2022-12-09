Волинянка стала срібною призеркою всеукраїнського кулінарного конкурсу. ФОТО

Наталія Матюк здобула перемогу у всеукраїнському оn-line кулінарному конкурсі рецептів «Гарбузовий Маєток 2022-2023».



Про це повідомляє газета



Цей конкурс започаткували громадські організації «Ресторанна Гільдія» та «Асоціація рестораторів і готельєрів м. Дніпра». Як повідомляють у коледжі, мета всеукраїнського гастрономічного марафону збір коштів на підтримку ЗСУ; популяризація української культури та гастрономії як візитної картки країни; створення нової електронної кулінарної книги, до якої увійдуть всі представлені на цьому проєкті рецепти; популяризація здорового харчування.



Загалом у конкурсі взяли участь 110 навчальних закладів України. Свої рецепти представили 366 учасників.



Роботи оцінювали за різними критеріями: автентичність рецепту, складність приготування та наявність кулінарних «фішок», подача оцінювання.



Наша землячка Наталія Матюк взяла участь у категорії professional-шеф-кухарі та приготувала оригінальний кондитерський виріб за авторським рецептом тістечка «Гарбузики». У результаті вона зайняла друге почесне місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстер виробничого навчання Любешівського технічного фахового коледжу ЛНТУздобула перемогу у всеукраїнському оn-line кулінарному конкурсі рецептів «Гарбузовий Маєток 2022-2023».Про це повідомляє газета "Нове життя" Цей конкурс започаткували громадські організації «Ресторанна Гільдія» та «Асоціація рестораторів і готельєрів м. Дніпра». Як повідомляють у коледжі, мета всеукраїнського гастрономічного марафону збір коштів на підтримку ЗСУ; популяризація української культури та гастрономії як візитної картки країни; створення нової електронної кулінарної книги, до якої увійдуть всі представлені на цьому проєкті рецепти; популяризація здорового харчування.Загалом у конкурсі взяли участь 110 навчальних закладів України. Свої рецепти представили 366 учасників.Роботи оцінювали за різними критеріями: автентичність рецепту, складність приготування та наявність кулінарних «фішок», подача оцінювання.Наша землячка Наталія Матюк взяла участь у категорії professional-шеф-кухарі та приготувала оригінальний кондитерський виріб за авторським рецептом тістечка «Гарбузики». У результаті вона зайняла друге почесне місце.

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