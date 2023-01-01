Про перемоги волинських воїнів на фронті: добрі новини ВолиньPost за 22 травня

Попри всі складнощі, які щодня виникають на шляху українців та українок, ми – та нація, яка продовжує усміхатися! Ми боремося вже 453-ій день і щодня маємо перемоги!Сьогодні, 22 травня, нагадаємо вам про них і ще кілька добрих новин:У Луцьку з'явився новий мурал «Каменярня».«+1. Каменярня мого друга», – написав художник Юрій Чайка у фейсбуці.Однак, де розташований мурал, Юрій Чайка поки не розповів. Зазначив, що трохи потримає інтригу.Командування Сил ТрО Збройних сил України відзначило бойовими нагородами низку військовослужбовців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.«Вже понад півтора місяця бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України.Сьогодні ж ці нагороди було вручено нашим Героям безпосередньо у військово-польових умовах», – йдеться у дописі 100 Окремої бригади територіальної оборони.Сімнадцятирічназ села Раків Ліс на Волині стала «кур’єром щастя» для людей, яких розділяють відстань та війна. Вона передає ніжні вітання та подарунки для їхніх рідних.Діана допомагає українцям, які перебувають в інших містах, країнах або на передовій, тішити близьких, збирає оригінальні гостинці, що найкраще відповідають індивідуальним смакам тих, кому адресовані дарунки любові. Залежно від побажань останніх дівчина компонує індивідуальний набір, куди можуть входити різноманітні цукерки, шоколадки, фрукти, сири, ковбаси, снеки, напої, пісні продукти, тощо, оформлюючи його у вигляді красивого букету. Якщо він призначений немовляті, то до пакунку Діана вкладає, наприклад, пелюшки, підгузки, дитячий одяг і незмінно свою щиру посмішку. При тому важливо зазначити, що майстриня віддає частину виручених завдяки такій діяльності коштів на благодійність.Росія втратила у війні з Україною 203 880 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:- особового складу − близько 203 880 (+720) осіб,- танків − 3 785 (+2) од,- бойових броньованих машин − 7 407 (+9) од,- артилерійських систем − 3 278 (+20) од,- РСЗВ – 565 (+1) од,- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,- літаків – 309 (+1) од,- гелікоптерів − 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 830 (+8) од,- крилатих ракет − 1 011 (+0),- кораблів/катерів − 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 129 (+14) од,- спеціальної техніки − 427 (+2) од.Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції «Захід» знищили на сході України ворожу БМД (бойову машину десанту).з Годомич, що на Маневиччині, багато років працював у правоохоронних органах. А потім несподівано змінив професію і став займатися заготівлею лікарських трав. Облаштував простору сушарню, у якій не лишень різні рослини висушують, а й овочі та фрукти для військових на фронт. Його найперша помічниця – дружина. Саме вона розповідає про сімейний бізнес.Боєць із Волині Ігор Скучинський втратив на війні ногу, отримавши внаслідок боїв на Миколаївщині сильне поранення. Чоловік переніс дев'ять операцій, дві клінічні смерті, часткову ампутацію лівої ноги. Ще 18 уламків снаряда залишились у тілі. Попри все це боєць продовжує нести військову службу.Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що передача винищувачів F-16 в Україну розпочнеться найближчим часом.Літня жінка заблукала у Луцьку: патрульні доправили її додому.Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим в Росії – рашизмом.22-річний Олександр Захарчук та 24-річна Юлія Бондарєва з дитинства були пацієнтами, тоді ще санаторію "Дачний". В обох – діагноз ДЦП. Нині хлопець працює асистентом фізичного терапевта, а дівчина — фахівчинею з організації дозвілля у Волинському центрі реабілітації, де свого часу їх поставили на ноги.У червні деякі пенсіонери можуть отримати одразу декілька пенсій. Усе пов'язано з березневою індексацією виплат, яка зачепила чверть населення України.