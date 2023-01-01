На Волині 17-річна дівчина стала «кур’єром щастя» для людей, яких розділяють відстань та війна

Діана Велимчаниця з села Раків Ліс на Волині стала «кур’єром щастя» для людей, яких розділяють відстань та війна. Вона передає ніжні вітання та подарунки для їхніх рідних.



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Діана допомагає українцям, які перебувають в інших містах, країнах або на передовій, тішити близьких, збирає оригінальні гостинці, що найкраще відповідають індивідуальним смакам тих, кому адресовані дарунки любові. Залежно від побажань останніх дівчина компонує індивідуальний набір, куди можуть входити різноманітні цукерки, шоколадки, фрукти, сири, ковбаси, снеки, напої, пісні продукти, тощо, оформлюючи його у вигляді красивого букету. Якщо він призначений немовляті, то до пакунку Діана вкладає, наприклад, пелюшки, підгузки, дитячий одяг і незмінно свою щиру посмішку. При тому важливо зазначити, що майстриня віддає частину виручених завдяки такій діяльності коштів на благодійність.



«Сьогодні людям бракує позитивних емоцій, багатьох не полишають тривоги. І я взялася підняти настрій оточуючим. З підтримкою мами створюю незабутні святкові моменти, маленькі дива, котрі роблять щасливішими людей довкола. Щоразу сама заряджаюся тими емоціями, дитячою безпосередністю, душевним теплом. Найпаче приємно виконувати замовлення наших захисників. Здається, там, де їм доводиться бути, де майже не припиняються бої, немає часу для чогось іншого, окрім війни. Але солдати знаходять хвилини, аби зателефонувати з передової та влаштувати несподіване свято найдорожчим, надіслати промені сонця, незважаючи, що самі при цьому посеред темного пекла. Часто, коли вручаємо подарунки, знімаємо відео, фотографії, та надсилаємо військовим. А потому знову отримуємо море вдячності, доброти, якою так хочеться ділитися», – розповідає співрозмовниця.



Дівчина впевнена і в тому, що колись обов’язково зможе також рятувати людські життя. Її велика мрія – здобути благородну професію лікаря.



Олександр ПРИЙМАК

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