Нічна атака на Дніпропетровщину: ЗСУ знищили 15 безпілотників і 4 ракети





Про це Сергій Лисак.



"Цієї ночі захисники з ПвК «Схід» збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Проте, на жаль, маємо й «прильоти». У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.



Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси", - йдеться в повідомленні.



Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети.



Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.



Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область вночі 22 травня сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети.Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації"Цієї ночі захисники з ПвК «Схід» збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Проте, на жаль, маємо й «прильоти». У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси", - йдеться в повідомленні.Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети.Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.

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