Захисники за добу ліквідували ще 720 окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 720 окупантів
Росія втратила у війні з Україною 203 880 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,

танків − 3 785 (+2) од,

бойових броньованих машин − 7 407 (+9) од,

артилерійських систем − 3 278 (+20) од,

РСЗВ – 565 (+1) од,

засобів ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+1) од,

гелікоптерів − 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 830 (+8) од,

крилатих ракет − 1 011 (+0),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 129 (+14) од,

спеціальної техніки − 427 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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