Захисники за добу ліквідували ще 720 окупантів
Сьогодні, 09:09
Росія втратила у війні з Україною 203 880 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,
танків − 3 785 (+2) од,
бойових броньованих машин − 7 407 (+9) од,
артилерійських систем − 3 278 (+20) од,
РСЗВ – 565 (+1) од,
засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
літаків – 309 (+1) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 830 (+8) од,
крилатих ракет − 1 011 (+0),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 129 (+14) од,
спеціальної техніки − 427 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,
танків − 3 785 (+2) од,
бойових броньованих машин − 7 407 (+9) од,
артилерійських систем − 3 278 (+20) од,
РСЗВ – 565 (+1) од,
засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
літаків – 309 (+1) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 830 (+8) од,
крилатих ракет − 1 011 (+0),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 129 (+14) од,
спеціальної техніки − 427 (+2) од.
Дані уточнюються.
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