Захисники за добу ліквідували ще 720 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,



танків − 3 785 (+2) од,



бойових броньованих машин − 7 407 (+9) од,



артилерійських систем − 3 278 (+20) од,



РСЗВ – 565 (+1) од,



засобів ППО ‒ 327 (+0) од,



літаків – 309 (+1) од,



гелікоптерів − 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 830 (+8) од,



крилатих ракет − 1 011 (+0),



кораблів/катерів − 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 6 129 (+14) од,



спеціальної техніки − 427 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 203 880 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу − близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,танків − 3 785 (+2) од,бойових броньованих машин − 7 407 (+9) од,артилерійських систем − 3 278 (+20) од,РСЗВ – 565 (+1) од,засобів ППО ‒ 327 (+0) од,літаків – 309 (+1) од,гелікоптерів − 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 830 (+8) од,крилатих ракет − 1 011 (+0),кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 6 129 (+14) од,спеціальної техніки − 427 (+2) од.Дані уточнюються.

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