Уночі росія випустила по Україні 20 ударних БпЛА і 16 ракет, зокрема два «Іскандери»





Про це



Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами «Shahed-136/131».



Загалом противник випустив:



- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;



- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області;



- 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;



- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.



- 20 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.



Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed».



"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!" - наголосили у Повітряних силах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі, 22 травня 2023 року, російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – м. Дніпро.Про це повідомили в Повітряних силах України.Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами «Shahed-136/131».- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області;- 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.- 20 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed»."Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!" - наголосили у Повітряних силах.

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