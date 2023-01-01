Воїнам батальйону з Волині вручили бойові нагороди. ФОТО
Сьогодні, 07:10
Командування Сил ТрО Збройних Сил України відзначило бойовими нагородами низку військовослужбовців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.
Про це повідомили у 100 Окремій бригаді територіальної оборони.
«Вже понад півтора місяця бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України.
Сьогодні ж ці нагороди було вручено нашим Героям безпосередньо у військово-польових умовах», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у 100 Окремій бригаді територіальної оборони.
«Вже понад півтора місяця бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України.
Сьогодні ж ці нагороди було вручено нашим Героям безпосередньо у військово-польових умовах», – йдеться у дописі.
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