Воїнам батальйону з Волині вручили бойові нагороди. ФОТО





Про це повідомили у 100 Окремій бригаді територіальної оборони.



«Вже понад півтора місяця бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України.



Сьогодні ж ці нагороди було вручено нашим Героям безпосередньо у військово-польових умовах», – йдеться у дописі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Сил ТрО Збройних Сил України відзначило бойовими нагородами низку військовослужбовців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.Про це повідомили у 100 Окремій бригаді територіальної оборони.«Вже понад півтора місяця бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України.Сьогодні ж ці нагороди було вручено нашим Героям безпосередньо у військово-польових умовах», – йдеться у дописі.

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