У лучанина вилучили 200 літрів «паленого» коньяку

У лучанина вилучили 200 літрів «паленого» коньяку
85 тисяч гривень штрафу заплатить лучанин, який хотів торгувати підробленим коньяком. Правоохоронці вилучили у нього 200 літрів спиртовмісної речовини.

У вироку Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що 22 листопада минулого року від невстановленої особи Ігор Ш. отримав у відділенні «Нової пошти» №4 на вулиці Станіславського незаконно виготовлені 200 літрів алкоголю, які збирався продати, - пишуть Волинські новини.

Під час переміщення фальсифікату з «Нової пошти» злочинця зупинили патрульні. Цього ж дня працівники відділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області під час огляду місця події виявили та вилучили 200 літрів алкогольних напоїв темного кольору, розлитих в пластикові пляшки ємністю по дві літри, які не мали марок акцизного податку.

Згідно висновку експерта алкогольні напої не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Вони містять у своєму складі етиловий спирт та є забарвленими водно-спиртовими сумішами фальсифікованими під коньяк.

Між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості. Затвердивши угоду, суд оштрафував лучанина на 85 тисяч гривень. Алкоголь конфіскують та знищать.

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Теги: суд, штраф, підроблений коньяк
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