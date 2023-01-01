У лучанина вилучили 200 літрів «паленого» коньяку





У вироку Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що 22 листопада минулого року від невстановленої особи Ігор Ш. отримав у відділенні «Нової пошти» №4 на вулиці Станіславського незаконно виготовлені 200 літрів алкоголю, які збирався продати, - пишуть



Під час переміщення фальсифікату з «Нової пошти» злочинця зупинили патрульні. Цього ж дня працівники відділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області під час огляду місця події виявили та вилучили 200 літрів алкогольних напоїв темного кольору, розлитих в пластикові пляшки ємністю по дві літри, які не мали марок акцизного податку.



Згідно висновку експерта алкогольні напої не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Вони містять у своєму складі етиловий спирт та є забарвленими водно-спиртовими сумішами фальсифікованими під коньяк.



Між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості. Затвердивши угоду, суд оштрафував лучанина на 85 тисяч гривень. Алкоголь конфіскують та знищать.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 85 тисяч гривень штрафу заплатить лучанин, який хотів торгувати підробленим коньяком. Правоохоронці вилучили у нього 200 літрів спиртовмісної речовини.У вироку Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що 22 листопада минулого року від невстановленої особи. отримав у відділенні «Нової пошти» №4 на вулиці Станіславського незаконно виготовлені 200 літрів алкоголю, які збирався продати, - пишуть Волинські новини Під час переміщення фальсифікату з «Нової пошти» злочинця зупинили патрульні. Цього ж дня працівники відділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області під час огляду місця події виявили та вилучили 200 літрів алкогольних напоїв темного кольору, розлитих в пластикові пляшки ємністю по дві літри, які не мали марок акцизного податку.Згідно висновку експерта алкогольні напої не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Вони містять у своєму складі етиловий спирт та є забарвленими водно-спиртовими сумішами фальсифікованими під коньяк.Між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості. Затвердивши угоду, суд оштрафував лучанина на 85 тисяч гривень. Алкоголь конфіскують та знищать.

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