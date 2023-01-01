Росія втратила в Бахмуті понад 100 тисяч людей
Сьогодні, 06:05
Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тисяч військових.
Про це під час саміту G7 у Японії заявив президент США Джо Байден, - пише Суспільне.
«От, наприклад, Бахмут. Є питання — чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут — це спустошене місто», – наголосив Байден.
Він додав, що передача Україні сучасної західної авіації не вплинула б на ситуацію в місті.
«Винищувачі F-16, наприклад, у Бахмуті не потрібні. Вони не принесуть додаткових наслідків», –– зауважив Джо Байден.
Раніше він заявив, що Сполучені Штати не мають точної дати початку контрнаступу України, однак очікують, що українські військові зможуть досягнути успіху на фронті.
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Про це під час саміту G7 у Японії заявив президент США Джо Байден, - пише Суспільне.
«От, наприклад, Бахмут. Є питання — чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут — це спустошене місто», – наголосив Байден.
Він додав, що передача Україні сучасної західної авіації не вплинула б на ситуацію в місті.
«Винищувачі F-16, наприклад, у Бахмуті не потрібні. Вони не принесуть додаткових наслідків», –– зауважив Джо Байден.
Раніше він заявив, що Сполучені Штати не мають точної дати початку контрнаступу України, однак очікують, що українські військові зможуть досягнути успіху на фронті.
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