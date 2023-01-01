Росія втратила в Бахмуті понад 100 тисяч людей

Росія втратила в Бахмуті понад 100 тисяч людей
Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тисяч військових.

Про це під час саміту G7 у Японії заявив президент США Джо Байден, - пише Суспільне.

«От, наприклад, Бахмут. Є питання — чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут — це спустошене місто», – наголосив Байден.

Він додав, що передача Україні сучасної західної авіації не вплинула б на ситуацію в місті.

«Винищувачі F-16, наприклад, у Бахмуті не потрібні. Вони не принесуть додаткових наслідків», –– зауважив Джо Байден.

Раніше він заявив, що Сполучені Штати не мають точної дати початку контрнаступу України, однак очікують, що українські військові зможуть досягнути успіху на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бахмут, втрати росіян, Джо Байден, G7, Японія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія втратила в Бахмуті понад 100 тисяч людей
Сьогодні, 06:05
У лучанина вилучили 200 літрів «паленого» коньяку
Сьогодні, 05:00
Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей. ВІДЕО
Сьогодні, 04:18
У Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО
Сьогодні, 03:10
ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв
Сьогодні, 02:08
Схожі новини
Зеленський прибув до Японії на саміт G7 Зеленський прибув до Японії на саміт G7
20 травень, 16:50
Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей. ВІДЕО Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей. ВІДЕО
Сьогодні, 04:18
Американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16 Американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16
21 травень, 16:00
Українські військові взяли Бахмут у напівоточення Українські військові взяли Бахмут у напівоточення
21 травень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія втратила в Бахмуті понад 100 тисяч людей
Сьогодні, 06:05
 0
У лучанина вилучили 200 літрів «паленого» коньяку
Сьогодні, 05:00
 0
Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей. ВІДЕО
Сьогодні, 04:18
 0
У Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО
Сьогодні, 03:10
 0
ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв
Сьогодні, 02:08
 0
Медіа
відео
1/8