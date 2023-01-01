Росія втратила в Бахмуті понад 100 тисяч людей





Про це під час саміту G7 у Японії заявив президент США Джо Байден, - пише



«От, наприклад, Бахмут. Є питання — чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут — це спустошене місто», – наголосив Байден.



Він додав, що передача Україні сучасної західної авіації не вплинула б на ситуацію в місті.



«Винищувачі F-16, наприклад, у Бахмуті не потрібні. Вони не принесуть додаткових наслідків», –– зауважив Джо Байден.



Раніше він заявив, що Сполучені Штати не мають точної дати початку контрнаступу України, однак очікують, що українські військові зможуть досягнути успіху на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тисяч військових.Про це під час саміту G7 у Японії заявив президент США, - пише Суспільне «От, наприклад, Бахмут. Є питання — чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут — це спустошене місто», – наголосив Байден.Він додав, що передача Україні сучасної західної авіації не вплинула б на ситуацію в місті.«Винищувачі F-16, наприклад, у Бахмуті не потрібні. Вони не принесуть додаткових наслідків», –– зауважив Джо Байден.Раніше він заявив, що Сполучені Штати не мають точної дати початку контрнаступу України, однак очікують, що українські військові зможуть досягнути успіху на фронті.

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