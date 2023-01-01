Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей. ВІДЕО

Вивезли з пекла: правоохоронці під прицільним вогнем евакуювали з Бахмута десятьох людей. ВІДЕО
Правоохоронці під прицільним вогнем окупантів змогли евакуювати з Бахмута десятьох людей. Серед них була чотирнадцятирічна дівчинка.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Рятувальна операція була складною через дорогу серед мін й під обстрілами окупантів. Наразі евакуйовані мешканці, серед них 14-річна Аліна та її батьки, перебувають у безпеці», – повідомили в МВС.

За словами правоохоронців, дорогою дитину дуже вразило побачене, адже росіяни перетворили її місто на руїни, проте наразі Аліна та її рідні отримують допомогу й оговтуються від пережитого.

Дівчина розповіла, що під бомбами вона, як і в мирні часи, займалася малюванням та мріяла про доступ до інтернету.

«Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я вдягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає. Дякувати богу, що вибралися звідти», – сказав батько Аліни.


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Теги: Бахмут, евакуація
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