ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв

ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв
На трасі Київ – Ковель – Ягодин внаслідок смертельної аварії загинули двоє людей.

Про це 20 травня повідомили на фейсбук-сторінці поліції Рівненської області.

«Смертельна автопригода сталася у суботу, 20 травня, близько 15:30 год., поблизу села Іванівка на трасі Київ – Ковель – Ягодин, – йдеться у повідомленні.

Сталося зіткнення вантажного та легкового авто.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули обидва водії. Також травмувався пасажир вантажівки.

На місці працювала слідчо-оперативна група Сарненського РВП, обласного управління, рятувальники та медики.

Обставини автопригоди встановлюються.

ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв



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Теги: ДТП, смерть, «Київ – Ковель – Ягодин», поліція
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