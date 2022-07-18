ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв
Сьогодні, 02:08
На трасі Київ – Ковель – Ягодин внаслідок смертельної аварії загинули двоє людей.
Про це 20 травня повідомили на фейсбук-сторінці поліції Рівненської області.
«Смертельна автопригода сталася у суботу, 20 травня, близько 15:30 год., поблизу села Іванівка на трасі Київ – Ковель – Ягодин, – йдеться у повідомленні.
Сталося зіткнення вантажного та легкового авто.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули обидва водії. Також травмувався пасажир вантажівки.
На місці працювала слідчо-оперативна група Сарненського РВП, обласного управління, рятувальники та медики.
Обставини автопригоди встановлюються.
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Про це 20 травня повідомили на фейсбук-сторінці поліції Рівненської області.
«Смертельна автопригода сталася у суботу, 20 травня, близько 15:30 год., поблизу села Іванівка на трасі Київ – Ковель – Ягодин, – йдеться у повідомленні.
Сталося зіткнення вантажного та легкового авто.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули обидва водії. Також травмувався пасажир вантажівки.
На місці працювала слідчо-оперативна група Сарненського РВП, обласного управління, рятувальники та медики.
Обставини автопригоди встановлюються.
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