ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв





Про це 20 травня повідомили на фейсбук-сторінці поліції Рівненської області.



«Смертельна автопригода сталася у суботу, 20 травня, близько 15:30 год., поблизу села Іванівка на трасі Київ – Ковель – Ягодин, – йдеться у повідомленні.



Сталося зіткнення вантажного та легкового авто.



За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули обидва водії. Також травмувався пасажир вантажівки.



На місці працювала слідчо-оперативна група Сарненського РВП, обласного управління, рятувальники та медики.



Обставини автопригоди встановлюються.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На трасі Київ – Ковель – Ягодин внаслідок смертельної аварії загинули двоє людей.Про це 20 травня повідомили на фейсбук-сторінці поліції Рівненської області.«Смертельна автопригода сталася у суботу, 20 травня, близько 15:30 год., поблизу села Іванівка на трасі Київ – Ковель – Ягодин, – йдеться у повідомленні.Сталося зіткнення вантажного та легкового авто.За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули обидва водії. Також травмувався пасажир вантажівки.На місці працювала слідчо-оперативна група Сарненського РВП, обласного управління, рятувальники та медики.Обставини автопригоди встановлюються.

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