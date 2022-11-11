У Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО

У Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО
У Луцьку з'явився новий мурал «Каменярня».

Про це повідомив його автор Юрій Чайка у фейсбуці.

«+1. Каменярня мого друга», - написав художник.

Однак, де розташований мурал, Юрій Чайка поки не розповів. Зазначив, що трохи потримає інтригу.

У Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО




У Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО

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Теги: мурал, Луцьк
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