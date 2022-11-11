У Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО





Про це повідомив його автор Юрій Чайка у фейсбуці.



«+1. Каменярня мого друга», - написав художник.



Однак, де розташований мурал, Юрій Чайка поки не розповів. Зазначив, що трохи потримає інтригу.













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