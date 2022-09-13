Окупанти вдарили ракетами по Харківщині
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Російські терористи у неділю, 21 травня, вкотре обстріляли село Циркуни під Харковом. Одна з ракет влучила у землю, є постраждалий місцевий житель.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.
«Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється», – зазначив Синєгубов.
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Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.
«Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється», – зазначив Синєгубов.
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