Велодень, однострій для доньки побратима і успіхи на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 21 травня

452-й день повномасштабної війни завершується. Україна тримається!А ми 453-ій день поспіль готуємо для своїх читачів і читачок підбірку добрих новин, яку розпочали 23 лютого минулого року.Розпочнемо із вже традиційної доброї статистику, яку забезпечують Сили оборони України.Із початку повномасштабної війни — з 24 лютого 2022-го та до ранку 21 травня 2023 року — українські військові знищили 203 160 російських окупантів. Лише за минулу добу росія втратила 730 солдатів.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Також російські війська втрачають на війні техніку:— танки — 3 783 (+2 за вчора);— бойові броньовані машини — 7 398 (+16);— артилерійські системи — 3 258 (+29);— реактивні системи залпового вогню — 564;— засоби протиповітряної оборони — 327 (+2);— літаки — 308;— гелікоптери — 294;— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 822 (+21);— крилаті ракети — 1 011;— кораблі / катери — 18;— автомобільну техніку та автоцистерни — 6 115 (+12);— спеціальну техніку — 425 (+2).А ця новина - свідчення того, що скоро щоденна позитивна статистика буде ще кращою.Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.Як зазначають, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.Допомогу вартістю до 375 мільйонів доларів виділяють шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.Новий пакет включає:– Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);– 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;– Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);– Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;– Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;– Боєприпаси для руйнування;– Броньовані мостові системи;– Броньовані санітарні машини;– Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;– Техніка логістичного забезпечення;– Тепловізійні системи;– Запасні частини та інше польове обладнання.Ця новина - про добро, але і про трагічне. Відтепер Іринка Васильєва, донька загиблого воїна 14 ОмБР Олександра Васильєва, - справжнісінький воїн із позивним "Янгол"!Побратими тата Іринки подбали про те, аби втілити мрію дівчинки, - справили для неї омріяний військовий однострій, в якому, Іринку, як вона і хотіла, "будуть боятися всі вороги".За словами мами Іринки, Вікторії, вперше одягнувши передану нашими побратимами форму, дівчинка, розчулившись, дві години проплакала... А тепер охоче йшла би у формі і в школу, і в інших своїх майже дорослих справах. Водночас, Іринка, як і завжди, не полишає свого основного заняття, - виготовлення віночків і збору коштів для підтримки нашої бригади і підрозділу, в якому служив її тато.«Вона з гордістю носить піксель, шеврони нашої бригади... і татові ордени... Фактично Іринка - одна із нас, наш Янгол, якому ми безмежно вдячні за недитячі мудрість і рішучість, за її щире серденько і за допомогу!» – йдеться у повідомленні бригади.Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив на пресконференції після саміту G7 у Японії.«Я сказав Зеленському, що буде розпочате навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, щоб підтримати здатність України себе захистити… краще ніж раніше», — сказав він.Президент США підтвердив спільну і непохитну відданість країн-членів G7 підтримці Україні, котра протистоїть жорстокій агресії росії.Вулицями Луцька у єдиній колоні на велосипедах проїхалися сотні лучан різного віку і стилю катання. Таким чином діти і дорослі доєдналися до щорічної Всеукраїнської акції «Велодень-2023», яка мала благодійну мету.Всеукраїнська акція «Велодень-2023» в обласному центрі Волині відбулася у неділю, 21 травня, повідомляє видання ВСН.Близько 9-ї біля місцевого торгового центру «ПортСіті» почали збиратися охочі доєднатися до велозаїзду і стати частиною доброї справи, адже кошти під час дійства збирали для дітей воїнів Волині.На території зібралося сотні лучан і гостей міста, які зі своїми двоколісними, прапорами, кульками у тони українського стягу чекати моменту, аби подолати завчасно визначений організаторами маршрут.За словами директорки ТЦ «ПортСіті» Наталії Антоненко, всі, хто доєднався до заїзду, долучився заразом і до доброї справи, оскільки на Велодні збирали кошти дітям наших захисників на День захисту дітей, який відбудеться 1 червня у торговому центрі.Щоб переглянути фото, натисніть на посилання, що вище.