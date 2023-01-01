Велодень, однострій для доньки побратима і успіхи на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 21 травня
21 травень, 23:30
452-й день повномасштабної війни завершується. Україна тримається!
А ми 453-ій день поспіль готуємо для своїх читачів і читачок підбірку добрих новин, яку розпочали 23 лютого минулого року.
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Розпочнемо із вже традиційної доброї статистику, яку забезпечують Сили оборони України.
Із початку повномасштабної війни — з 24 лютого 2022-го та до ранку 21 травня 2023 року — українські військові знищили 203 160 російських окупантів. Лише за минулу добу росія втратила 730 солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
— танки — 3 783 (+2 за вчора);
— бойові броньовані машини — 7 398 (+16);
— артилерійські системи — 3 258 (+29);
— реактивні системи залпового вогню — 564;
— засоби протиповітряної оборони — 327 (+2);
— літаки — 308;
— гелікоптери — 294;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 822 (+21);
— крилаті ракети — 1 011;
— кораблі / катери — 18;
— автомобільну техніку та автоцистерни — 6 115 (+12);
— спеціальну техніку — 425 (+2).
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 375 млн доларів: що передадуть
А ця новина - свідчення того, що скоро щоденна позитивна статистика буде ще кращою.
Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.
Як зазначають, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.
Допомогу вартістю до 375 мільйонів доларів виділяють шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.
Новий пакет включає:
– Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
– 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
– Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
– Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
– Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
– Боєприпаси для руйнування;
– Броньовані мостові системи;
– Броньовані санітарні машини;
– Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
– Техніка логістичного забезпечення;
– Тепловізійні системи;
– Запасні частини та інше польове обладнання.
Побратими загиблого воїна волинської бригади втілили мрію його доньки – подарували військовий однострій
Ця новина - про добро, але і про трагічне. Відтепер Іринка Васильєва, донька загиблого воїна 14 ОмБР Олександра Васильєва, - справжнісінький воїн із позивним "Янгол"!
Побратими тата Іринки подбали про те, аби втілити мрію дівчинки, - справили для неї омріяний військовий однострій, в якому, Іринку, як вона і хотіла, "будуть боятися всі вороги".
За словами мами Іринки, Вікторії, вперше одягнувши передану нашими побратимами форму, дівчинка, розчулившись, дві години проплакала... А тепер охоче йшла би у формі і в школу, і в інших своїх майже дорослих справах. Водночас, Іринка, як і завжди, не полишає свого основного заняття, - виготовлення віночків і збору коштів для підтримки нашої бригади і підрозділу, в якому служив її тато.
«Вона з гордістю носить піксель, шеврони нашої бригади... і татові ордени... Фактично Іринка - одна із нас, наш Янгол, якому ми безмежно вдячні за недитячі мудрість і рішучість, за її щире серденько і за допомогу!» – йдеться у повідомленні бригади.
Американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16
Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив на пресконференції після саміту G7 у Японії.
«Я сказав Зеленському, що буде розпочате навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, щоб підтримати здатність України себе захистити… краще ніж раніше», — сказав він.
Президент США підтвердив спільну і непохитну відданість країн-членів G7 підтримці Україні, котра протистоїть жорстокій агресії росії.
У Луцьку – «Велодень-2023». ФОТОРЕПОРТАЖ
Вулицями Луцька у єдиній колоні на велосипедах проїхалися сотні лучан різного віку і стилю катання. Таким чином діти і дорослі доєдналися до щорічної Всеукраїнської акції «Велодень-2023», яка мала благодійну мету.
Всеукраїнська акція «Велодень-2023» в обласному центрі Волині відбулася у неділю, 21 травня, повідомляє видання ВСН.
Близько 9-ї біля місцевого торгового центру «ПортСіті» почали збиратися охочі доєднатися до велозаїзду і стати частиною доброї справи, адже кошти під час дійства збирали для дітей воїнів Волині.
На території зібралося сотні лучан і гостей міста, які зі своїми двоколісними, прапорами, кульками у тони українського стягу чекати моменту, аби подолати завчасно визначений організаторами маршрут.
За словами директорки ТЦ «ПортСіті» Наталії Антоненко, всі, хто доєднався до заїзду, долучився заразом і до доброї справи, оскільки на Велодні збирали кошти дітям наших захисників на День захисту дітей, який відбудеться 1 червня у торговому центрі.
Щоб переглянути фото, натисніть на посилання, що вище.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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А ми 453-ій день поспіль готуємо для своїх читачів і читачок підбірку добрих новин, яку розпочали 23 лютого минулого року.
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Розпочнемо із вже традиційної доброї статистику, яку забезпечують Сили оборони України.
Із початку повномасштабної війни — з 24 лютого 2022-го та до ранку 21 травня 2023 року — українські військові знищили 203 160 російських окупантів. Лише за минулу добу росія втратила 730 солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
— танки — 3 783 (+2 за вчора);
— бойові броньовані машини — 7 398 (+16);
— артилерійські системи — 3 258 (+29);
— реактивні системи залпового вогню — 564;
— засоби протиповітряної оборони — 327 (+2);
— літаки — 308;
— гелікоптери — 294;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 822 (+21);
— крилаті ракети — 1 011;
— кораблі / катери — 18;
— автомобільну техніку та автоцистерни — 6 115 (+12);
— спеціальну техніку — 425 (+2).
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 375 млн доларів: що передадуть
А ця новина - свідчення того, що скоро щоденна позитивна статистика буде ще кращою.
Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.
Як зазначають, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.
Допомогу вартістю до 375 мільйонів доларів виділяють шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.
Новий пакет включає:
– Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
– 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
– Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
– Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
– Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
– Боєприпаси для руйнування;
– Броньовані мостові системи;
– Броньовані санітарні машини;
– Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
– Техніка логістичного забезпечення;
– Тепловізійні системи;
– Запасні частини та інше польове обладнання.
Побратими загиблого воїна волинської бригади втілили мрію його доньки – подарували військовий однострій
Ця новина - про добро, але і про трагічне. Відтепер Іринка Васильєва, донька загиблого воїна 14 ОмБР Олександра Васильєва, - справжнісінький воїн із позивним "Янгол"!
Побратими тата Іринки подбали про те, аби втілити мрію дівчинки, - справили для неї омріяний військовий однострій, в якому, Іринку, як вона і хотіла, "будуть боятися всі вороги".
За словами мами Іринки, Вікторії, вперше одягнувши передану нашими побратимами форму, дівчинка, розчулившись, дві години проплакала... А тепер охоче йшла би у формі і в школу, і в інших своїх майже дорослих справах. Водночас, Іринка, як і завжди, не полишає свого основного заняття, - виготовлення віночків і збору коштів для підтримки нашої бригади і підрозділу, в якому служив її тато.
«Вона з гордістю носить піксель, шеврони нашої бригади... і татові ордени... Фактично Іринка - одна із нас, наш Янгол, якому ми безмежно вдячні за недитячі мудрість і рішучість, за її щире серденько і за допомогу!» – йдеться у повідомленні бригади.
Американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16
Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив на пресконференції після саміту G7 у Японії.
«Я сказав Зеленському, що буде розпочате навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, щоб підтримати здатність України себе захистити… краще ніж раніше», — сказав він.
Президент США підтвердив спільну і непохитну відданість країн-членів G7 підтримці Україні, котра протистоїть жорстокій агресії росії.
У Луцьку – «Велодень-2023». ФОТОРЕПОРТАЖ
Вулицями Луцька у єдиній колоні на велосипедах проїхалися сотні лучан різного віку і стилю катання. Таким чином діти і дорослі доєдналися до щорічної Всеукраїнської акції «Велодень-2023», яка мала благодійну мету.
Всеукраїнська акція «Велодень-2023» в обласному центрі Волині відбулася у неділю, 21 травня, повідомляє видання ВСН.
Близько 9-ї біля місцевого торгового центру «ПортСіті» почали збиратися охочі доєднатися до велозаїзду і стати частиною доброї справи, адже кошти під час дійства збирали для дітей воїнів Волині.
На території зібралося сотні лучан і гостей міста, які зі своїми двоколісними, прапорами, кульками у тони українського стягу чекати моменту, аби подолати завчасно визначений організаторами маршрут.
За словами директорки ТЦ «ПортСіті» Наталії Антоненко, всі, хто доєднався до заїзду, долучився заразом і до доброї справи, оскільки на Велодні збирали кошти дітям наших захисників на День захисту дітей, який відбудеться 1 червня у торговому центрі.
Щоб переглянути фото, натисніть на посилання, що вище.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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