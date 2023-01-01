Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 11:00
Із початку повномасштабної війни — з 24 лютого 2022-го та до ранку 21 травня 2023 року — українські військові знищили 203 160 російських окупантів. Лише за минулу добу росія втратила 730 солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
— танки — 3 783 (+2 за вчора);
— бойові броньовані машини — 7 398 (+16);
— артилерійські системи — 3 258 (+29);
— реактивні системи залпового вогню — 564;
— засоби протиповітряної оборони — 327 (+2);
— літаки — 308;
— гелікоптери — 294;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 822 (+21);
— крилаті ракети — 1 011;
— кораблі / катери — 18;
— автомобільну техніку та автоцистерни — 6 115 (+12);
— спеціальну техніку — 425 (+2).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
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Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
— танки — 3 783 (+2 за вчора);
— бойові броньовані машини — 7 398 (+16);
— артилерійські системи — 3 258 (+29);
— реактивні системи залпового вогню — 564;
— засоби протиповітряної оборони — 327 (+2);
— літаки — 308;
— гелікоптери — 294;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 822 (+21);
— крилаті ракети — 1 011;
— кораблі / катери — 18;
— автомобільну техніку та автоцистерни — 6 115 (+12);
— спеціальну техніку — 425 (+2).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
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