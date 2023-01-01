Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу





Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Також російські війська втрачають на війні техніку:



— танки — 3 783 (+2 за вчора);

— бойові броньовані машини — 7 398 (+16);

— артилерійські системи — 3 258 (+29);

— реактивні системи залпового вогню — 564;

— засоби протиповітряної оборони — 327 (+2);

— літаки — 308;

— гелікоптери — 294;

— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 822 (+21);

— крилаті ракети — 1 011;

— кораблі / катери — 18;

— автомобільну техніку та автоцистерни — 6 115 (+12);

— спеціальну техніку — 425 (+2).



Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

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