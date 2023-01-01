Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу

Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Із початку повномасштабної війни — з 24 лютого 2022-го та до ранку 21 травня 2023 року — українські військові знищили 203 160 російських окупантів. Лише за минулу добу росія втратила 730 солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також російські війська втрачають на війні техніку:

— танки — 3 783 (+2 за вчора);
— бойові броньовані машини — 7 398 (+16);
— артилерійські системи — 3 258 (+29);
— реактивні системи залпового вогню — 564;
— засоби протиповітряної оборони — 327 (+2);
— літаки — 308;
— гелікоптери — 294;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 822 (+21);
— крилаті ракети — 1 011;
— кораблі / катери — 18;
— автомобільну техніку та автоцистерни — 6 115 (+12);
— спеціальну техніку — 425 (+2).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скільки людей на Волині цьогоріч померли від СНІДу
Сьогодні, 12:30
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 375 млн доларів: що передадуть
Сьогодні, 11:25
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 11:00
Сьогодні у Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях
Сьогодні, 10:15
Зеленський виступив перед лідерами G7
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожий танк. ВІДЕО Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожий танк. ВІДЕО
16 травень, 03:13
У Бахмуті за добу ліквідували двох російських полковників У Бахмуті за добу ліквідували двох російських полковників
14 травень, 15:50
ЗСУ знищили майже 199 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили майже 199 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
14 травень, 11:00
У ніч на 14 травня українська ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога У ніч на 14 травня українська ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога
14 травень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, скільки людей на Волині цьогоріч померли від СНІДу
Сьогодні, 12:30
 0
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 375 млн доларів: що передадуть
Сьогодні, 11:25
 0
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 11:00
 0
Сьогодні у Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях
Сьогодні, 10:15
 0
Зеленський виступив перед лідерами G7
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8