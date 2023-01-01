Сьогодні у Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях

Сьогодні у Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях
Сьогодні, 21 травня, Луцьк приєднається до Всеукраїнської акції «Велодень-2023».

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Усі охочі на велосипедах проїдуть за традиційним маршрутом:

ТЦ «Порт Сіті» – проспект Соборності – проспект Молоді – проспект Відродження – вулиця Рівненська – Київський майдан – проспект Волі – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея – проспект Перемоги – ТЦ «Порт Сіті».

З 10:30 до 13:00 за цим маршрутом буде тимчасове зупинено рух транспорту.

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Теги: перекриття руху транспорту
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