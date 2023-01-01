Сьогодні у Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Усі охочі на велосипедах проїдуть за традиційним маршрутом:



ТЦ «Порт Сіті» – проспект Соборності – проспект Молоді – проспект Відродження – вулиця Рівненська – Київський майдан – проспект Волі – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея – проспект Перемоги – ТЦ «Порт Сіті».



З 10:30 до 13:00 за цим маршрутом буде тимчасове зупинено рух транспорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 травня, Луцьк приєднається до Всеукраїнської акції «Велодень-2023».Про це повідомили у Луцькій міській раді.Усі охочі на велосипедах проїдуть за традиційним маршрутом:ТЦ «Порт Сіті» – проспект Соборності – проспект Молоді – проспект Відродження – вулиця Рівненська – Київський майдан – проспект Волі – вулиця Винниченка – проспект Василя Мойсея – проспект Перемоги – ТЦ «Порт Сіті».З 10:30 до 13:00 за цим маршрутом буде тимчасове зупинено рух транспорту.

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