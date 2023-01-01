Зеленський виступив перед лідерами G7

Володимир Зеленський під час виступу на саміті у Японії подякував кожному лідеру «Великої сімки» за допомогу та закликав долучитися до саміту «формули миру» у липні.



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«Скоро — 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт "формули миру" — саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль», — сказав Зеленський.



Він зазначив, що Україна розробила «формулу миру» так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН, і кожен у світі «міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати». Також пункти базуються на резолюціях, які країни-союзники України в різні роки підтримували.



«Коли росія заблокувала наше море, ми знайшли вихід <...> Разом ми стабілізували ринки. Отже, ми дали світу елемент миру. І за аналогією це може спрацювати й щодо кожного іншого пункту формули миру, починаючи від радіаційної та енергетичної безпеки й закінчуючи відновленням повної сили Статуту ООН та нашої територіальної цілісності, що були порушені росією», — сказав Зеленський.



Під час виступу Зеленський також особисто подякував кожному лідеру «Великої сімки» за допомогу Україні: президенту США Джо Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Емманюелю Макрону, прем'єру Великої Британії Ріші Сунаку, прем'єрці Італії Джорджі Мелоні, прем'єру Канади Джастіну Трюдо, прем'єру Японії Фуміо Кішіда, а також главам Єврокомісії та Європейської Ради.



Зауважимо, 19 травня розпочався триденний саміт лідерів країн «Великої сімки». Вони пообіцяли забезпечити поразку росії у війні проти України та підтримати справедливий мир, заснований на повазі до міжнародного права.



На саміті лідери країн-учасниць G7 обговорювали ситуацію в Україні, ядерне роззброєння, регіональні справи, світову економіку, а також глобальні проблеми, як-от зміна клімату, здоров’я та розвиток. Окрім України Японія також запросила на саміт лідерів Австралії, Бразилії, Коморських Островів, Островів Кука, Індії, Індонезії, Республіки Корея та В’єтнаму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпід час виступу на саміті у Японії подякував кожному лідеру «Великої сімки» за допомогу та закликав долучитися до саміту «формули миру» у липні.Про це повідомили в Офісі Президента.«Скоро — 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт "формули миру" — саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль», — сказав Зеленський.Він зазначив, що Україна розробила «формулу миру» так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН, і кожен у світі «міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати». Також пункти базуються на резолюціях, які країни-союзники України в різні роки підтримували.«Коли росія заблокувала наше море, ми знайшли вихід <...> Разом ми стабілізували ринки. Отже, ми дали світу елемент миру. І за аналогією це може спрацювати й щодо кожного іншого пункту формули миру, починаючи від радіаційної та енергетичної безпеки й закінчуючи відновленням повної сили Статуту ООН та нашої територіальної цілісності, що були порушені росією», — сказав Зеленський.Під час виступу Зеленський також особисто подякував кожному лідеру «Великої сімки» за допомогу Україні: президенту США Джо Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Емманюелю Макрону, прем'єру Великої Британії Ріші Сунаку, прем'єрці Італії Джорджі Мелоні, прем'єру Канади Джастіну Трюдо, прем'єру Японії Фуміо Кішіда, а також главам Єврокомісії та Європейської Ради.Зауважимо, 19 травня розпочався триденний саміт лідерів країн «Великої сімки». Вони пообіцяли забезпечити поразку росії у війні проти України та підтримати справедливий мир, заснований на повазі до міжнародного права.На саміті лідери країн-учасниць G7 обговорювали ситуацію в Україні, ядерне роззброєння, регіональні справи, світову економіку, а також глобальні проблеми, як-от зміна клімату, здоров’я та розвиток. Окрім України Японія також запросила на саміт лідерів Австралії, Бразилії, Коморських Островів, Островів Кука, Індії, Індонезії, Республіки Корея та В’єтнаму.

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