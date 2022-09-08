На Волині згоріло два гектари поля: палія шукають

На жаль, у Луцькому районі продовжують виникати пожежі через підпали. Вчора, 20 травня, близько опівдня до служби порятунку надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про пожежу сухої рослинності поблизу с. Оздів Боратинської громади.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Очевидець спочатку спробував самостійно загасити пожежу, однак коли йому це не вдалося, вогонь поширився вже на значну площу, і тільки тоді він викликав службу порятунку.По прибуттю на місце виклику рятувальники 1 та 2 ДПРЧ м. Луцька, оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області вжили заходів, щоб пожежа не розповсюдилась і не перекинулась далі на значну площу очерету і сухої трави вздовж русла річки Чорногузка.О 17:30 пожежу вдалось локалізувати. На місці працює інспекторський склад Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області, екологи та поліція для пошуку осіб, які можуть бути причетними до виникнення пожежі.Над гасінням пожежі працювали 16 чоловік особового складу підрозділів ДСНС, 4 одиниці техніки.О 19:13 рятувальники ліквідували горіння сухої трави та очерету на площі 2 га."Якщо Вам відома будь-яка інформація про осіб, які можуть бути причетні до цієї пожежі, зателефонуйте за номером 101 або 102!2 - наголошують рятувальники.