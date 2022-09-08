На Волині згоріло два гектари поля: палія шукають

На Волині згоріло два гектари поля: палія шукають
На жаль, у Луцькому районі продовжують виникати пожежі через підпали. Вчора, 20 травня, близько опівдня до служби порятунку надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про пожежу сухої рослинності поблизу с. Оздів Боратинської громади.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Очевидець спочатку спробував самостійно загасити пожежу, однак коли йому це не вдалося, вогонь поширився вже на значну площу, і тільки тоді він викликав службу порятунку.

По прибуттю на місце виклику рятувальники 1 та 2 ДПРЧ м. Луцька, оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області вжили заходів, щоб пожежа не розповсюдилась і не перекинулась далі на значну площу очерету і сухої трави вздовж русла річки Чорногузка.

О 17:30 пожежу вдалось локалізувати. На місці працює інспекторський склад Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області, екологи та поліція для пошуку осіб, які можуть бути причетними до виникнення пожежі.

Над гасінням пожежі працювали 16 чоловік особового складу підрозділів ДСНС, 4 одиниці техніки.

О 19:13 рятувальники ліквідували горіння сухої трави та очерету на площі 2 га.
На Волині згоріло два гектари поля: палія шукають

"Якщо Вам відома будь-яка інформація про осіб, які можуть бути причетні до цієї пожежі, зателефонуйте за номером 101 або 102!2 - наголошують рятувальники.
На Волині згоріло два гектари поля: палія шукають
На Волині згоріло два гектари поля: палія шукають

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рятувальники, пожежа, трава
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бої за Бахмут не припиняються. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:22
На Волині згоріло два гектари поля: палія шукають
Сьогодні, 08:05
Ігнат про винищувачі F-16: коли нам їх дадуть, ми виграємо цю війну
Сьогодні, 07:32
Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі
Сьогодні, 05:31
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбили
Сьогодні, 04:39
Схожі новини
66-річного волинянина притягнули до відповідальності за підпал сухої трави. ФОТО 66-річного волинянина притягнули до відповідальності за підпал сухої трави. ФОТО
08 вересень, 2022, 11:30
У Луцьку на Сухомлинського на балконі багатоповерхівки загорівся матрац У Луцьку на Сухомлинського на балконі багатоповерхівки загорівся матрац
17 травень, 10:33
На Волині через електроприлад загорілася суха трава. ФОТО На Волині через електроприлад загорілася суха трава. ФОТО
12 травень, 09:45
У Луцьку під час пожежі загинув 61-річний чоловік. ФОТО У Луцьку під час пожежі загинув 61-річний чоловік. ФОТО
08 травень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бої за Бахмут не припиняються. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:22
 0
На Волині згоріло два гектари поля: палія шукають
Сьогодні, 08:05
 0
Ігнат про винищувачі F-16: коли нам їх дадуть, ми виграємо цю війну
Сьогодні, 07:32
 0
Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі
Сьогодні, 05:31
 0
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбили
Сьогодні, 04:39
 0
Медіа
відео
1/8