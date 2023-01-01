Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Наразі на бойовому чергуванні перебувають два кораблі, споряджені вісьмома ракетами типу "Калібр".

"Враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників, наявну інформацію про імовірну готовність їх авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги", - наголосили військові.

Також ОК "Південь" закликало українців перебувати в безпечних місцях під час роботи сил протиповітряної оборони, не фіксувати і не висвітлювати те, що зорієнтує ворога.

Нагадаємо, нині зранку українські Військово-морські сили повідомили, що на бойовому чергуванні в Чорному морі Російська Федерація тримає три свої кораблі, зокрема один ракетоносій, залп якого становить до чотирьох ракет типу "Калібр".

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Теги: Росія, Україна, війна
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