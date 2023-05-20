У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбили

Сергій Череватий пояснив заяву Євгенія Пригожина про повне захоплення Бахмута наміром ватажка ПВК "Вагнер" якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого міста, яке може бути оточене українськими захисниками.



Про це Сергій Череватий сказав в коментарі для "Вільне радіо", пише



"20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть, - йдеться в повідомленні.



У Міноборони України захоплення Бахмута спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти.



Череватий також запевнив, що захисники України утримують низку будівель у Бахмуті.



"Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. "Пацан сказав — пацан зробив", а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає – ред.), бо втратив найкращі свої кадри.



По суті, його угрупування "Вагнер" розбите"", - сказав Череватий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник східного угрупування ЗСУпояснив заявупро повне захоплення Бахмута наміром ватажка ПВК "Вагнер" якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого міста, яке може бути оточене українськими захисниками.Про це Сергій Череватий сказав в коментарі для "Вільне радіо", пише Українська правда "20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть, - йдеться в повідомленні.У Міноборони України захоплення Бахмута спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти.Череватий також запевнив, що захисники України утримують низку будівель у Бахмуті."Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. "Пацан сказав — пацан зробив", а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає – ред.), бо втратив найкращі свої кадри.По суті, його угрупування "Вагнер" розбите"", - сказав Череватий.

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