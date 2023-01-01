Керівний склад «Азову» перебуває на закритому об’єкті в Туреччині, – дружина Прокопенка





Про це дружина командира бригади НГУ "Азов" Катерина Прокопенко розповіла в інтерв'ю



«Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі. У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі», – сказала вона.



Прокопенко також зауважила, що керівний склад "Азову" в Туреччині володіє поточною інформацією про війну з РФ.



"Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом. Я вдячна всім причетним за те, що вдалось його (Дениса "Редіса" Прокопенка - ред.) дістати з того пекла. Тепер важлива задача — повернути чоловіка на Батьківщину», – підкреслила Прокопенко.



Водночас вона висловила сподівання, що офіцерів повернуть в Україну найближчим часом.



Зазначимо, що 21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівний склад маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України "Азов" перебуває на закритому режимному об’єкті в Туреччині.Про це дружина командира бригади НГУ "Азов"розповіла в інтерв'ю Укрінформу «Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі. У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі», – сказала вона.Прокопенко також зауважила, що керівний склад "Азову" в Туреччині володіє поточною інформацією про війну з РФ."Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом. Я вдячна всім причетним за те, що вдалось його (Дениса "Редіса" Прокопенка - ред.) дістати з того пекла. Тепер важлива задача — повернути чоловіка на Батьківщину», – підкреслила Прокопенко.Водночас вона висловила сподівання, що офіцерів повернуть в Україну найближчим часом.Зазначимо, що 21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини.

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