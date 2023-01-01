21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко.
Свій день народження також святкує журналістка Еля Коротинська (на фото).
Вітаємо та бажаємо перемог у всіх сенсах цього слова!
Також вітаємо іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
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Свій день народження також святкує журналістка Еля Коротинська (на фото).
Вітаємо та бажаємо перемог у всіх сенсах цього слова!
Також вітаємо іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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