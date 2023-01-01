Реабілітація військових у Луцьку: майже 30 захисників побували у музеї військової техніки. ВІДЕО





У рамках реабілітації для бійців підготували розважальну програму та польову кухню, – розповів Олег Ткачук.



З його слів, такий захід у музеї організували вперше.



"Ми започаткували захід єднання молоді, наших діток зі Збройними силами України. До нього долучився і педколедж. До нас в гості завітали хлопці, які брали участь в бойових діях і зараз знаходяться на реабілітації після поранень", – додав Олег Ткачук.



Військовий у відставці Сергій Ричко на галявині біля музею частував бійців кулішем. "Гаряча кухня на війні – необхідність. Наша цілюща вода волинська, хороша крупа з волинського зерна, сіль ну і душа українська", – говорить чоловік.



Один з тих, хто нині проходить реабілітацію в Луцьку – 28-річний Артем. Чоловік родом із Кропивницького. Суспільному розповів: до повномасштабної війни був агрономом. У військо пішов добровольцем. Поранення отримав у боях на Донеччині.



"На початку війни ми були під Києвом, потім нас перекинули на Донбас, Авдіївський напрямок. Було поранення, контузія і отруєння газами, їх вони скидають з квадрокоптера. Але такі речі як от зараз, концерт, дітки, це дуже відволікає", – каже військовий.



Під час заходу військові мали можливість оглянути усю експозицію музею військової техніки та побачити не лише сучасні, але і давні зразки зброї.



Проходить реабілітацію після поранення також боєць із позивним "Філ". Каже: найзапекліші бої разом із побратимами пережив у Водяному на Донеччині.



"Були здійснені штурмові дії з боку російської федерації, вони штурмували кожен божий день. Ранок починався з того, що нас накривали з артилерії, мінометом, танком. Отримав закриту черепно-мозкову травму, симптоми залишаються, але тут дуже гарно нас реабілітують", – розповів боєць.



Психологиня Юлія Денисюк допомагає військовим після поранення адаптуватися до мирного життя. Зі слів жінки, подібні свята допомагають бійцям відволіктись, соціалізуватися і побороти тривожність.



"Їх, які всіх напевно бентежить те, що їм потрібно підлаштуватися під ритм, який тут зараз. Вони були у стані підвищеної тривожності, вони були у бойових діях. Потрібно наповнити їх емоційно. Ми над цим працюємо, організовуємо свята, реабілітацію, тренінги", – каже психологиня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 30 військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень в медичних закладах Луцька, 20 травня прийшли у Волинський музей українського війська та військової техніки.У рамках реабілітації для бійців підготували розважальну програму та польову кухню, – розповів Суспільному завідувач філії національного військово-історичного музеюЗ його слів, такий захід у музеї організували вперше."Ми започаткували захід єднання молоді, наших діток зі Збройними силами України. До нього долучився і педколедж. До нас в гості завітали хлопці, які брали участь в бойових діях і зараз знаходяться на реабілітації після поранень", – додав Олег Ткачук.Військовий у відставціна галявині біля музею частував бійців кулішем. "Гаряча кухня на війні – необхідність. Наша цілюща вода волинська, хороша крупа з волинського зерна, сіль ну і душа українська", – говорить чоловік.Один з тих, хто нині проходить реабілітацію в Луцьку – 28-річний. Чоловік родом із Кропивницького. Суспільному розповів: до повномасштабної війни був агрономом. У військо пішов добровольцем. Поранення отримав у боях на Донеччині."На початку війни ми були під Києвом, потім нас перекинули на Донбас, Авдіївський напрямок. Було поранення, контузія і отруєння газами, їх вони скидають з квадрокоптера. Але такі речі як от зараз, концерт, дітки, це дуже відволікає", – каже військовий.Під час заходу військові мали можливість оглянути усю експозицію музею військової техніки та побачити не лише сучасні, але і давні зразки зброї.Проходить реабілітацію після поранення також боєць із позивним "Філ". Каже: найзапекліші бої разом із побратимами пережив у Водяному на Донеччині."Були здійснені штурмові дії з боку російської федерації, вони штурмували кожен божий день. Ранок починався з того, що нас накривали з артилерії, мінометом, танком. Отримав закриту черепно-мозкову травму, симптоми залишаються, але тут дуже гарно нас реабілітують", – розповів боєць.Психологинядопомагає військовим після поранення адаптуватися до мирного життя. Зі слів жінки, подібні свята допомагають бійцям відволіктись, соціалізуватися і побороти тривожність."Їх, які всіх напевно бентежить те, що їм потрібно підлаштуватися під ритм, який тут зараз. Вони були у стані підвищеної тривожності, вони були у бойових діях. Потрібно наповнити їх емоційно. Ми над цим працюємо, організовуємо свята, реабілітацію, тренінги", – каже психологиня.

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