Вважався зниклим безвісти: додому «На щиті» повертається Герой з Волині Олександр Книш
Сьогодні, 21:46
«На щиті» на Волинь повертається військовослужбовець Олександр Леонідович Книш, який більше року вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Завтра, 21 травня, "На щиті" повертається житель села Сьомаки Книш Олександр Леонідович, 29.06.1966 року народження. Більше року вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання відбудеться 21.05.2023 року.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Завтра, 21 травня, "На щиті" повертається житель села Сьомаки Книш Олександр Леонідович, 29.06.1966 року народження. Більше року вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин поховання відбудеться 21.05.2023 року.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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