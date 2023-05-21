Вважався зниклим безвісти: додому «На щиті» повертається Герой з Волині Олександр Книш

Олександр Леонідович Книш, який більше року вважався зниклим безвісти.



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"Завтра, 21 травня, "На щиті" повертається житель села Сьомаки Книш Олександр Леонідович, 29.06.1966 року народження. Більше року вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин поховання відбудеться 21.05.2023 року.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на Волинь повертається військовослужбовець, який більше року вважався зниклим безвісти.Про це повідомили у Смідинській громаді."Завтра, 21 травня, "На щиті" повертається житель села Сьомаки Книш Олександр Леонідович, 29.06.1966 року народження. Більше року вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин поховання відбудеться 21.05.2023 року.

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