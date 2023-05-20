Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр

Євгенія Пригожина, українські військові заперечують, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут, оборонці України ще тримають оборону в районі на в’їзді в місто з боку Костянтинівки.



Про це повідомили заступниця міністра оборони України Ганна Маляр та речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі "Reuters", пише



"В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор", - йдеться в повідомленні.



Череватий також заперечив повну втрату Бахмута.



"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті", – заявив він в інтерв'ю агентству "Reuters".



Перед тим керівник російської групи найманців "Вагнера" заявив, що його сили взяли місто під повний контроль.



Тиждень тому Пригожин побоювався оточення російських загарбників у Бахмуті через те, що Сили оборони України просунулися на півночі й півдні від Бахмута, за який понад 7 місяців тривають жорстокі бої.



Ще раніше Пригожин погрожував російській владі вивести своїх найманців із Бахмута після 10 травня чи-то передати їхні позиції "кадировцям", але згодом він передумав – і не вивів "вагнерівців" із міста. Однак Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" змушена була передати "фланги" військовослужбовцям Міноборони РФ, і пожалівся на "провал флангів".



Місто Бахмут дуже сильно зруйноване внаслідок атак і штурмів росіян.



10 березня російські окупанти знищили в Бахмуті літак-пам'ятник МіГ-17, який знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби і завдяки якому район називають Літак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри заяви засновника ПВК "Вагнер", українські військові заперечують, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут, оборонці України ще тримають оборону в районі на в’їзді в місто з боку Костянтинівки.Про це повідомили заступниця міністра оборони Українита речник Східного угруповання військ ЗСУ полковнику коментарі "Reuters", пише Українська правда "В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор", - йдеться в повідомленні.Череватий також заперечив повну втрату Бахмута."Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті", – заявив він в інтерв'ю агентству "Reuters".Перед тим керівник російської групи найманців "Вагнера" заявив, що його сили взяли місто під повний контроль.Тиждень тому Пригожин побоювався оточення російських загарбників у Бахмуті через те, що Сили оборони України просунулися на півночі й півдні від Бахмута, за який понад 7 місяців тривають жорстокі бої.Ще раніше Пригожин погрожував російській владі вивести своїх найманців із Бахмута після 10 травня чи-то передати їхні позиції "кадировцям", але згодом він передумав – і не вивів "вагнерівців" із міста. Однак Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" змушена була передати "фланги" військовослужбовцям Міноборони РФ, і пожалівся на "провал флангів".Місто Бахмут дуже сильно зруйноване внаслідок атак і штурмів росіян.10 березня російські окупанти знищили в Бахмуті літак-пам'ятник МіГ-17, який знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби і завдяки якому район називають Літак.

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