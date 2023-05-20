Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр

Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр
Попри заяви засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, українські військові заперечують, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут, оборонці України ще тримають оборону в районі на в’їзді в місто з боку Костянтинівки.

Про це повідомили заступниця міністра оборони України Ганна Маляр та речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі "Reuters", пише Українська правда.

"В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор", - йдеться в повідомленні.

Череватий також заперечив повну втрату Бахмута.

"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті", – заявив він в інтерв'ю агентству "Reuters".

Перед тим керівник російської групи найманців "Вагнера" заявив, що його сили взяли місто під повний контроль.

Тиждень тому Пригожин побоювався оточення російських загарбників у Бахмуті через те, що Сили оборони України просунулися на півночі й півдні від Бахмута, за який понад 7 місяців тривають жорстокі бої.

Ще раніше Пригожин погрожував російській владі вивести своїх найманців із Бахмута після 10 травня чи-то передати їхні позиції "кадировцям", але згодом він передумав – і не вивів "вагнерівців" із міста. Однак Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" змушена була передати "фланги" військовослужбовцям Міноборони РФ, і пожалівся на "провал флангів".

Місто Бахмут дуже сильно зруйноване внаслідок атак і штурмів росіян.

10 березня російські окупанти знищили в Бахмуті літак-пам'ятник МіГ-17, який знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби і завдяки якому район називають Літак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Бахмут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр
Сьогодні, 22:09
Вважався зниклим безвісти: додому «На щиті» повертається Герой з Волині Олександр Книш
Сьогодні, 21:46
«Ми заходили в хати і просто розстрілювали»: росіяни вбили сотні цивільних на Луганському напрямку, – перехоплення ГУР
Сьогодні, 21:30
Посол України обурився порадами МЗС Польщі щодо Волинської трагедії
Сьогодні, 20:30
Погода на завтра, 21 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Пройшли вперед до 1700 метрів: Череватий розказав про просування ЗСУ поблизу Бахмута Пройшли вперед до 1700 метрів: Череватий розказав про просування ЗСУ поблизу Бахмута
18 травень, 12:05
ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута — Маляр ЗСУ захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута — Маляр
15 травень, 03:10
Сили оборони провели успішні контратаки навколо Бахмута, росіяни вже не можуть їх відбивати, – ISW Сили оборони провели успішні контратаки навколо Бахмута, росіяни вже не можуть їх відбивати, – ISW
11 травень, 09:51
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, – Міноборони Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, – Міноборони
05 травень, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр
Сьогодні, 22:09
 0
Вважався зниклим безвісти: додому «На щиті» повертається Герой з Волині Олександр Книш
Сьогодні, 21:46
 0
«Ми заходили в хати і просто розстрілювали»: росіяни вбили сотні цивільних на Луганському напрямку, – перехоплення ГУР
Сьогодні, 21:30
 0
Посол України обурився порадами МЗС Польщі щодо Волинської трагедії
Сьогодні, 20:30
 0
Погода на завтра, 21 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8