«Ми заходили в хати і просто розстрілювали»: росіяни вбили сотні цивільних на Луганському напрямку, – перехоплення ГУР

«Ми заходили в хати і просто розстрілювали»: росіяни вбили сотні цивільних на Луганському напрямку, – перехоплення ГУР
У новому перехопленні української розвідки російський військовослужбовець розповів, як російські солдати розстріляли сотні цивільних на Луганському напрямку.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ.

“У нас кулеметники як давай косити все, нах*й: дітей там, баб, чоловіків, місцевих, не місцевих, просто всіх викосили. Ми заходили в хати і просто розстрілювали”, - розповів окупант своїй бабусі.

Зокрема, за його словами, за день вони вбили не менше 400 осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна
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