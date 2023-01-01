«Ми заходили в хати і просто розстрілювали»: росіяни вбили сотні цивільних на Луганському напрямку, – перехоплення ГУР
Сьогодні, 21:30
У новому перехопленні української розвідки російський військовослужбовець розповів, як російські солдати розстріляли сотні цивільних на Луганському напрямку.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ.
“У нас кулеметники як давай косити все, нах*й: дітей там, баб, чоловіків, місцевих, не місцевих, просто всіх викосили. Ми заходили в хати і просто розстрілювали”, - розповів окупант своїй бабусі.
Зокрема, за його словами, за день вони вбили не менше 400 осіб.
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Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ.
“У нас кулеметники як давай косити все, нах*й: дітей там, баб, чоловіків, місцевих, не місцевих, просто всіх викосили. Ми заходили в хати і просто розстрілювали”, - розповів окупант своїй бабусі.
Зокрема, за його словами, за день вони вбили не менше 400 осіб.
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