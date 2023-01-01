Погода на завтра, 21 травня, у Луцьку та Волинській області

У неділю, 21 травня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 17-22° тепла.Увесь день у Луцьку триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.Температура від 9° до 21° тепла.: День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова. У народі святого називали Градобоєм і Пшеничником. Якщо у цей день буде дощ – грибів буде багато. Була у цей день традиція пекти пироги для пригощання мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини. Починають цвісти ранні іриси.