Як у Луцьку працює благодійний фонд з незвичною назвою. ВІДЕО

Як у Луцьку працює благодійний фонд з незвичною назвою. ВІДЕО
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтери благодійного фонду "Бусінка" розвозять допомогу військовим та цивільному населенню на схід.

Крайня поїздка тривала два тижні, – розповіла Суспільному волонтерка та засновниця фонду Вікторія Ковальчук.

З її слів, під час цієї поїздки доставили 15 тонн допомоги. Допомагають не лише військовим, а й цивільному населенню, яке мешкає поблизу активних бойових дій.

Засновниця благодійного фонду "Бусінка" Вікторія Ковальчук розповіла, що до початку війни, понад вісім років створювала прикраси із намистинок, так і зародилася назва благодійного фонду. У ньому офіційно працює шестеро волонтерів, однак допомагає значно більше людей, – каже Вікторія Ковальчук.

На Схід везуть загружений бус, більшу частину передач передають поштою, згодом посилки з відділень забирають, і розвозять для військових. Аби не переплутати посилки, коробки позначають кольоровим скотчем.

"Донецький напрямок одними кольорами, Харківський напрямок другими кольорами. Легше водію при вивантаженні набагато, він собі не плутається", – каже завскладу Роман Голюта.

Волонтерка Наталія Боднар понад 10 років працює в медицині, говорить передають лише ті медикаменти, в яких дійсно є потреба: антибіотики ін’єкційні, знеболювальне, протизастудні препарати, противірусні, потужні анальгетики, оклюзійні пов’язки та катетери.

Демобілізований військовий 14 окремої механізованої бригади Михайло Гриб працює на складі волонтером з восьмої години ранку. Каже: роботи завжди є багато.

"Вивантажувати, завантажувати, відправляти. Інколи починаємо і з шостої години ранку, а якщо пізні машини, то можемо і до першої ночі працювати", – говорить Михайло Гриб.


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Теги: благодійний фонд, Луцьк, допомога
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