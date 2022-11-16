Виповз з-під обстрілів на спині: поранений під Бахмутом боєць проходить реабілітацію в Луцьку

Микола з Харківщини в перші дні повномасштабного вторгнення склав речі у рюкзак й пішов до найближчої військової частини, щоб стати до лав армії. Після понад року боїв він опинився в Луцьку у статусі пораненого бійця.



Про історію поранення під Бахмутом та реабілітацію на Волині – у сюжеті



Нині чоловік відновлюється після поранення, яке отримав цієї весни під Бахмутом на Донеччині. На захист Батьківщини він став 24 лютого 2022 року. Цей день, каже, не забуде ніколи.



«Прокинувся. Літак пролетів над домом і бахнуло. «Привітав» своїх сусідів-росіян із Бєлгородської області з тим, що вони на нас напали, зібрав рюкзак і пішов на війну», – говорить Микола.



Його дім – на Північній Салтівці. Це саме той район Харкова, який росіяни взялися обстрілювати найпершим.



«Із наших п’яти кварталів два було знищено так, що вони не підлягають відновленню», – каже військовий.



Ще в СРСР чоловік служив у прикордонних військах, а коли росія напала на Україну пішов у найближчу військову частину. Це була Нацгвардія.



Опісля разом із побратимами давав відсіч ворогові на різних напрямках.



Під Бахмутом отримав два вогнепальні поранення. Вночі окупанти застали наших захисників зненацька та відкрили вогонь.



«Були обстріляні. І мінометне поранення в ногу, і кульові в плечі. Пробите плече. Це трапилася вночі. Тому ніхто нічого не бачив. Просто почали стріляти… Наших було п’ять трьохсотих, – розповідає чоловік. – Куля прошиває як у кіно. Зразу почув. Тоді вирішив, що потрібно падати, бо доб’ють. Упав. І тоді ще в коліно попало рикошетом від землі».



Микола самотужки виповз із зони обстрілу на спині. Чоловіка з побратимами евакуювали медики. Йому зробили вже кілька операцій на плече і ногу.



Зараз військовий перебуває у реабілітаційному центрі на Волині під пильним наглядом лікарів. Помірні фізичні навантаження та індивідуальний підхід допоможуть чоловіку знову вільно ходити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 51-річний захисникз Харківщини в перші дні повномасштабного вторгнення склав речі у рюкзак й пішов до найближчої військової частини, щоб стати до лав армії. Після понад року боїв він опинився в Луцьку у статусі пораненого бійця.Про історію поранення під Бахмутом та реабілітацію на Волині – у сюжеті 12 каналу , пишуть Волинські новини. Нині чоловік відновлюється після поранення, яке отримав цієї весни під Бахмутом на Донеччині. На захист Батьківщини він став 24 лютого 2022 року. Цей день, каже, не забуде ніколи.«Прокинувся. Літак пролетів над домом і бахнуло. «Привітав» своїх сусідів-росіян із Бєлгородської області з тим, що вони на нас напали, зібрав рюкзак і пішов на війну», – говорить Микола.Його дім – на Північній Салтівці. Це саме той район Харкова, який росіяни взялися обстрілювати найпершим.«Із наших п’яти кварталів два було знищено так, що вони не підлягають відновленню», – каже військовий.Ще в СРСР чоловік служив у прикордонних військах, а коли росія напала на Україну пішов у найближчу військову частину. Це була Нацгвардія.Опісля разом із побратимами давав відсіч ворогові на різних напрямках.Під Бахмутом отримав два вогнепальні поранення. Вночі окупанти застали наших захисників зненацька та відкрили вогонь.«Були обстріляні. І мінометне поранення в ногу, і кульові в плечі. Пробите плече. Це трапилася вночі. Тому ніхто нічого не бачив. Просто почали стріляти… Наших було п’ять трьохсотих, – розповідає чоловік. – Куля прошиває як у кіно. Зразу почув. Тоді вирішив, що потрібно падати, бо доб’ють. Упав. І тоді ще в коліно попало рикошетом від землі».Микола самотужки виповз із зони обстрілу на спині. Чоловіка з побратимами евакуювали медики. Йому зробили вже кілька операцій на плече і ногу.Зараз військовий перебуває у реабілітаційному центрі на Волині під пильним наглядом лікарів. Помірні фізичні навантаження та індивідуальний підхід допоможуть чоловіку знову вільно ходити.

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