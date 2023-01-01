У Луцьку після тривалої хвороби зупинилося серце відомого лікаря

У Луцьку після тривалої хвороби зупинилося серце відомого лікаря
У Луцьку після тривалої хвороби зупинилося серце колишнього головного лікаря Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Василя Адамчука.

Чоловік помер у суботу, 20 травня. Про це повідомила Алла Адамчук у фейсбуці.

Парастас за лікарем відбудеться 20 травня о 19 годині в будинку Панахиди, що на проспекті Перемоги, 8.

Чин поховання відбудеться у неділю, 21 травня.

Час прощання із Василем Адамчуком повідомлять згодом.

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Теги: лікар, поховання
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