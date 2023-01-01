У Луцьку після тривалої хвороби зупинилося серце відомого лікаря
Сьогодні, 18:00
У Луцьку після тривалої хвороби зупинилося серце колишнього головного лікаря Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Василя Адамчука.
Чоловік помер у суботу, 20 травня. Про це повідомила Алла Адамчук у фейсбуці.
Парастас за лікарем відбудеться 20 травня о 19 годині в будинку Панахиди, що на проспекті Перемоги, 8.
Чин поховання відбудеться у неділю, 21 травня.
Час прощання із Василем Адамчуком повідомлять згодом.
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Чоловік помер у суботу, 20 травня. Про це повідомила Алла Адамчук у фейсбуці.
Парастас за лікарем відбудеться 20 травня о 19 годині в будинку Панахиди, що на проспекті Перемоги, 8.
Чин поховання відбудеться у неділю, 21 травня.
Час прощання із Василем Адамчуком повідомлять згодом.
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