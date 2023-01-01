У Луцьку після тривалої хвороби зупинилося серце відомого лікаря

Василя Адамчука.



Чоловік помер у суботу, 20 травня. Про це Алла Адамчук у фейсбуці.



Парастас за лікарем відбудеться 20 травня о 19 годині в будинку Панахиди, що на проспекті Перемоги, 8.



Чин поховання відбудеться у неділю, 21 травня.



Час прощання із Василем Адамчуком повідомлять згодом.

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