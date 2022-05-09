У селах на Волині практично за безцінь здають картоплю





Днями так було і в селі Межисить Ковельського району, - пишуть



Поки заготівельники завантажувались у сусідньому селі, минуло чимало часу. Селяни вже обговорили між собою всі місцеві новини. Найбільше бідкались через те, що вирощене тяжкою працею доводиться збувати за безцінь.



«На сьогодні закупівельна ціна картоплі – 2,50 гривні за кілограм, – каже господар Станіслав Понікарчук. – З 10 соток її можна зібрати максимум тонну-півтори. Виходить приблизно 2,5-3 тисячі гривень. Від цієї суми відмінусовуємо вартість дизпального під час оранки, міндобрив, засобів захисту рослин від шкідників. І виходить, що не можна навіть перекрити затрат. Навіщо тоді садити, якщо працюєш собі у збиток?»



Село Залухів Ковельського району розташоване в 12 кілометрах від Межиситя. Заготівельники сюди доїжджають ще рідше. Тому в людей залишилося чимало картоплі.



«Коли оптовики приїжджали минулого разу, на всіх не вистачило сіток, –пояснює місцева жителька Людмила Колос. – Обіцяли повернутися. Ми їх чекали як манну небесну. Картоплю треба терміново реалізувати. Через місяць-півтора вона буде вже ніяка. Навіть свині не захочуть їсти таку бульбу».



Не краща ситуація і в населених пунктах поблизу Луцька. Ціни на картоплю минулого врожаю так само низькі.



«Велику товарну бараболю у нас приймають по 2,50-3 гривні за кілограм, – розповідає Ольга Поліщук з села Затурці Володимирського району. – А насіннєву – взагалі по півтори. Дізнавшись про ціни, син хотів викинути все з льоху на смітник. Чоловік ледве вмовив цього не робити».



За словами начальника відділу рослинництва і технічної політики управління АПР Волинської облдержадміністрації Олександра Книша, ціну на картоплю формує ринок. Минулоріч вона добре вродила, відповідно, попит перевищив пропозицію. Тому аграрії мусять її збувати за безцінь. Нинішнього року ситуація змінилась.



«Найімовірніше, цьогоріч площі під садіння картоплі в області будуть скорочені, – припускає Олександр Книш. – На це вплинули погодні умови – через повінь маємо й досі підтоплені сільгоспугіддя. Але зовсім відмовлятися від садіння другого хліба не варто. Зараз є багато нових скоростиглих сортів картоплі, зокрема середньо-та ультраранніх, які можуть дати хороший урожай, якщо їх посадити наприкінці травня – на початку червня. Прогнозую, що скорочення площ спричинить підняття ціни. Приміром, зараз на ринку вже є молода картопля, і вона вартує недешево».



Як повідомив заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук, станом на середину травня у двох поліських районах – Ковельському та Камінь-Каширському – затоплено 8,7 тисячі гектарів сільгоспугідь та присадибних ділянок. Це майже вдвічі менше, ніж було наприкінці квітня. Він каже, що згідно з прогнозами, через кілька тижнів повінь закінчиться. Звісно, якщо знову не буде затяжних дощів.



Людмила ПРИЙМАЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селах Волинської області селяни змушені за безцінь віддавати картоплю. Приїзд заготівельників картоплі у волинські села – подія неабиякої ваги. Селяни з картоплею збираються на визначеному місці й займають чергу за кілька годин до приїзду оптовиків. Іноді їх доводиться чекати по пів дня.Днями так було і в селі Межисить Ковельського району, - пишуть Волинські новини. Поки заготівельники завантажувались у сусідньому селі, минуло чимало часу. Селяни вже обговорили між собою всі місцеві новини. Найбільше бідкались через те, що вирощене тяжкою працею доводиться збувати за безцінь.«На сьогодні закупівельна ціна картоплі – 2,50 гривні за кілограм, – каже господар. – З 10 соток її можна зібрати максимум тонну-півтори. Виходить приблизно 2,5-3 тисячі гривень. Від цієї суми відмінусовуємо вартість дизпального під час оранки, міндобрив, засобів захисту рослин від шкідників. І виходить, що не можна навіть перекрити затрат. Навіщо тоді садити, якщо працюєш собі у збиток?»Село Залухів Ковельського району розташоване в 12 кілометрах від Межиситя. Заготівельники сюди доїжджають ще рідше. Тому в людей залишилося чимало картоплі.«Коли оптовики приїжджали минулого разу, на всіх не вистачило сіток, –пояснює місцева жителька. – Обіцяли повернутися. Ми їх чекали як манну небесну. Картоплю треба терміново реалізувати. Через місяць-півтора вона буде вже ніяка. Навіть свині не захочуть їсти таку бульбу».Не краща ситуація і в населених пунктах поблизу Луцька. Ціни на картоплю минулого врожаю так само низькі.«Велику товарну бараболю у нас приймають по 2,50-3 гривні за кілограм, – розповідає Ольга Поліщук з села Затурці Володимирського району. – А насіннєву – взагалі по півтори. Дізнавшись про ціни, син хотів викинути все з льоху на смітник. Чоловік ледве вмовив цього не робити».За словами начальника відділу рослинництва і технічної політики управління АПР Волинської облдержадміністрації, ціну на картоплю формує ринок. Минулоріч вона добре вродила, відповідно, попит перевищив пропозицію. Тому аграрії мусять її збувати за безцінь. Нинішнього року ситуація змінилась.«Найімовірніше, цьогоріч площі під садіння картоплі в області будуть скорочені, – припускає Олександр Книш. – На це вплинули погодні умови – через повінь маємо й досі підтоплені сільгоспугіддя. Але зовсім відмовлятися від садіння другого хліба не варто. Зараз є багато нових скоростиглих сортів картоплі, зокрема середньо-та ультраранніх, які можуть дати хороший урожай, якщо їх посадити наприкінці травня – на початку червня. Прогнозую, що скорочення площ спричинить підняття ціни. Приміром, зараз на ринку вже є молода картопля, і вона вартує недешево».Як повідомив заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів в області, станом на середину травня у двох поліських районах – Ковельському та Камінь-Каширському – затоплено 8,7 тисячі гектарів сільгоспугідь та присадибних ділянок. Це майже вдвічі менше, ніж було наприкінці квітня. Він каже, що згідно з прогнозами, через кілька тижнів повінь закінчиться. Звісно, якщо знову не буде затяжних дощів.Людмила ПРИЙМАЧУК

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