Дружина Героя з Луцького району, який загинув два місяці тому, народила другу донечку

Юрія Рудчука Лідія Рудчук з Копачівської громади Луцького району народила донечку.



Про це



«У нашого загиблого у ДТП Героя-захисника Юрія Рудчука вчора народилася друга донечка. Щиро бажаємо Лідії Рудчук міцного здоров'я, витримки та сили, щоб поставити дівчаток на ноги, забезпечити їм надійний тил. Мама може все!», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, 31 березня у смт. Вишневе Софіївського району Дніпропетровської області



Юрій Рудчук був призваний на службу 8 травня 2022 року та був оператором-розвідником. У Героя залишилась вагітна дружина та 4-річна донечка. За кілька днів до загибелі чоловік приїхав у відпустку, побачився з рідними та побув із донечкою і вагітною дружиною.



Після відпустки Юрій повернувся на місце дислокації його бригади. Йому доручили відвезти одну із автівок підрозділу в Дніпро на ремонт. Саме на півдорозі сталася страшна трагедія, яка забрала життя солдата.



13 травня цього року Герою мало б виповнитися 32 роки. У цей день його дружина написала на своїй сторінці у мережі такі слова:



"На календарі 13 травня, ти мав би отримувати привітання. Сьогодні тобі виповнилося б 32. Молодий, красивий, ще б жити і жити. Стільки планів у нас було. Після Перемоги ми мали поїхати в Крим, а спочатку ти мав повісити прапор у Донецькому аеропорту. Словами не описати, як сильно я тебе кохаю і як сильно мені тебе не вистачає".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружина загиблого 31-річного Герояз Копачівської громади Луцького району народила донечку.Про це повідомили на сторінці Наш край медіа у фейсбуці.«У нашого загиблого у ДТП Героя-захисника Юрія Рудчука вчора народилася друга донечка. Щиро бажаємо Лідії Рудчук міцного здоров'я, витримки та сили, щоб поставити дівчаток на ноги, забезпечити їм надійний тил. Мама може все!», - йдеться у дописі.Нагадаємо, 31 березня у смт. Вишневе Софіївського району Дніпропетровської області в аварії загинув житель 31-річний солдат з Волині Юрій Рудчук.Юрій Рудчук був призваний на службу 8 травня 2022 року та був оператором-розвідником. У Героя залишилась вагітна дружина та 4-річна донечка. За кілька днів до загибелі чоловік приїхав у відпустку, побачився з рідними та побув із донечкою і вагітною дружиною.Після відпустки Юрій повернувся на місце дислокації його бригади. Йому доручили відвезти одну із автівок підрозділу в Дніпро на ремонт. Саме на півдорозі сталася страшна трагедія, яка забрала життя солдата.13 травня цього року Герою мало б виповнитися 32 роки. У цей день його дружина написала на своїй сторінці у мережі такі слова:"На календарі 13 травня, ти мав би отримувати привітання. Сьогодні тобі виповнилося б 32. Молодий, красивий, ще б жити і жити. Стільки планів у нас було. Після Перемоги ми мали поїхати в Крим, а спочатку ти мав повісити прапор у Донецькому аеропорту. Словами не описати, як сильно я тебе кохаю і як сильно мені тебе не вистачає".

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